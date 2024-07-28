徒步進災區搶修！高雄桃源3里復電 那瑪夏還要再等等
在台電人員努力搶修下，高雄市桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里終於復電了。凱米颱風重創高雄山區，山區道路路基流失，橋梁也遭沖毀，部落對外道路中斷。27日台電人員徒步1小時深入逐段逐點檢視搶修後，終於在昨天晚上8時完成復電。
台電表示，這3里因道路坍方嚴重，約915戶已停電3天。其中梅山7號電桿遭沖入溪流中，無法立即恢復建立新電桿及拉線，且通往四社部落道路不通，土石流路障未排除，人車無法進入。
桃源區公所27日搶通道路後，16時40分由怪手載台電人員進入東莊，16時59分四社部落恢復供電，17時13分勤和恢復供電，不過因部落道路不通、土石流路障未排除，人車無法再進入，台電人員單程徒步1小時逐點查修，終於在20時恢復復興、梅山、梅蘭等地區用電。
台電鳳山區處表示，雖然颱風登陸前已先排遣搶修班進駐，但因道路受損及土石流情形嚴重，人員難以到達事故地點。也感謝市議員高忠德告知事故地點，及復興里長江孫財關懷協助，協助台電同仁加速復電。
至於那瑪夏區復電仍要再等等，台電表示，那瑪夏往桃源、甲仙2個方向道路皆中斷，往嘉義大埔方向部分道路中斷，部分僅能通小型車，無法通過大型升空車吊臂車等搶修機具。台電今日已派員在嘉義大埔與那瑪夏區長會勘，評估可行的供電方案。
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