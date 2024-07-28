快訊

Live／勝利女王來了！羽球女單戴資穎首戰比利時譚蓮妮全力爭勝

午後雷陣雨來了！3縣市發布大雨特報 恐下到晚上

奧運拳擊／奈及利亞對手藥檢未過 吳詩儀直闖8強

徒步進災區搶修！高雄桃源3里復電 那瑪夏還要再等等

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／桃源區復興里長江孫財提供
因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／桃源區復興里長江孫財提供

台電人員努力搶修下，高雄市桃源區復興、拉芙蘭、梅山3里終於復電了。凱米颱風重創高雄山區，山區道路路基流失，橋梁也遭沖毀，部落對外道路中斷。27日台電人員徒步1小時深入逐段逐點檢視搶修後，終於在昨天晚上8時完成復電。

台電表示，這3里因道路坍方嚴重，約915戶已停電3天。其中梅山7號電桿遭沖入溪流中，無法立即恢復建立新電桿及拉線，且通往四社部落道路不通，土石流路障未排除，人車無法進入。

桃源區公所27日搶通道路後，16時40分由怪手載台電人員進入東莊，16時59分四社部落恢復供電，17時13分勤和恢復供電，不過因部落道路不通、土石流路障未排除，人車無法再進入，台電人員單程徒步1小時逐點查修，終於在20時恢復復興、梅山、梅蘭等地區用電。

台電鳳山區處表示，雖然颱風登陸前已先排遣搶修班進駐，但因道路受損及土石流情形嚴重，人員難以到達事故地點。也感謝市議員高忠德告知事故地點，及復興里長江孫財關懷協助，協助台電同仁加速復電。

至於那瑪夏區復電仍要再等等，台電表示，那瑪夏往桃源、甲仙2個方向道路皆中斷，往嘉義大埔方向部分道路中斷，部分僅能通小型車，無法通過大型升空車吊臂車等搶修機具。台電今日已派員在嘉義大埔與那瑪夏區長會勘，評估可行的供電方案。

因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／桃源區復興里長江孫財提供
因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／桃源區復興里長江孫財提供
因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區搶修，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／台電提供
因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區搶修，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／台電提供
因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區搶修，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／台電提供
因道路中斷，台電人員徒步1小時深入高雄市桃源區搶修，復興、拉芙蘭、梅山3里終於在昨天晚上20時復電。圖／台電提供

台電 土石流 桃源

延伸閱讀

台電徒步搶修 高市桃源復興、拉芙蘭、梅山里終來電

高市大樓等地下室淹水達376棟 中午可全數完成抽水

34小時抽3萬個浴缸水量 高市德山街大樓復電

安得烈食物銀行送500食物箱到災區 助災民度難關

相關新聞

超級任務！ 日本灣生後裔在屏縣府FB留言尋訪祖母故鄉

屏東縣政府近日接到一起超級任務，來自日本灣生後裔滝川恵光衣（Takikawa Emii）小姐在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫...

屏東家扶寄養爸爸巴慶祥 照顧寄養童11年收養當女兒

8月將至，屏東縣政府社會處今舉行模範父親表揚，擔任屏東家扶中心寄養家庭巴慶祥獲頒模範父親表揚，巴慶祥與妻子楊蕙瑜來自東縣...

高雄大樓只剩日安地球積水將抽完 800多輛泡水車仍讓居民頭痛

凱米颱風暴雨造成高雄市多處大樓地下室嚴重積水，截至今日上午，只剩下三民區的日安地球大樓地下室仍積水，抽水機仍全力運作抽水...

游淑慧問「還笑韓國瑜清水溝？」 環保局：已全市清疏

國民黨台北市議員游淑慧昨日PO文指出，去年高雄市議員邱于軒傳給她會勘的照片，水溝裡滿滿都是寶特瓶，強調這是排水溝而非資源...

高雄南橫、台27線大津路段至今不通 山區坍方落石不斷

凱米颱風重創高雄，直至今日，台20線高雄南橫公路勤和以上道路不通，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，少數戶數今天依然...

屏東長治鄉長補選 吳亮慶當選

屏東縣長治鄉長昨天補選，投票率40.4%，綠營分裂下，最後由從未曾敗選的前縣議員吳亮慶拿下4241票當選，民進黨徵召的邱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。