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拖吊泡水車業者喊萬元 高市消保官稽查：最少罰5萬

中央社／ 高雄28日電

颱風凱米驚人雨勢，造成高雄多處積淹水，不少車輛淪泡水車，有高雄民眾控訴拖吊業者亂喊價，拖1輛車竟萬元起跳；消保官今天表示，違法哄抬最少罰5萬，持續與相關局處進行稽查。

高雄有民眾向媒體控訴拖吊業者趁「水」打劫，表示颱風過後，聯繫拖吊車業者幫忙拖車，但有業者稱最近太忙碌，若要拖1輛泡水車，竟要新台幣1萬元起跳。

對此，高雄市政府消保官今天上午會同交通局、稅捐處等單位稽查拖吊業者，消保官呼籲業者價格應公開透明，嚴正警告業者勿趁機哄抬價格，若違規觸法將根據公平交易法移請公平交易委員會處分，開罰至少5萬元罰鍰。

高市府消保官表示，經了解，雖泡水車輛有特殊機具設備的使用需求，收費高於一般拋錨汽車拖吊費用，但目前部分拖吊業者喊出價格，確實明顯高於平日行情。

消保官強調，若發現拖吊業者無正當理由卻收取超出行情的拖車費用，即認足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為，將依違反公平交易法規定移請公平交易委員會處分，可處5萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

消保官指出，將持續會同相關局處進行稽查，也主動與此次受災大樓管理委員會聯繫，車輛拖吊費用若有爭議，市府消保官會主動介入了解與協調；也提醒消費者如發生相關爭議，可向市府消費者服務中心1950專線反映及申訴。

消保官 消費者 颱風

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