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台電徒步搶修 高市桃源復興、拉芙蘭、梅山里終來電

中央社／ 高雄28日電

颱風凱米重創高雄山區，山區道路路基流失，橋梁也遭沖毀；桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里3里約915戶停電3天，昨晚台電人員單程徒步1小時檢視搶修，已於昨晚8時許全數復電。

台電鳳山區營業處今天發布新聞稿表示，此次風災造成轄內超過9萬戶停電，桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里3里因道路坍方嚴重，約915戶已停電3天。

台電鳳山區營業處說明，梅山7號電桿遭沖入溪流，無法立即恢復建立新電桿及拉線，且通往部落道路不通，土石流路障未排除，人車無法進入；區公所昨天搶通道路，下午4時40分由怪手載台電人員進入，陸續搶修、恢復供電。

但仍有部分部落道路不通，土石流路障未排除，人員無法再進入，台電人員以單程徒步1小時方式逐點查修，終於在昨晚8時許恢復復興、梅山、梅蘭等地用電。

台電鳳山區營業處表示，雖然在颱風登陸前，已先派遣搶修班進駐，但因道路受損及土石流情形嚴重，人員難以到達事故點；感謝高市議員高忠德及復興里長江孫財等人通報及協助，加速台電人員搶修復電。

停電 台電 土石流

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