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高雄大樓只剩日安地球積水將抽完 800多輛泡水車仍讓居民頭痛

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市三民區許多住家將泡水的家具及垃圾清出堆放，等待環保局人員清運。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區許多住家將泡水的家具及垃圾清出堆放，等待環保局人員清運。記者潘奕言／攝影

凱米颱風暴雨造成高雄市多處大樓地下室嚴重積水，截至今日上午，只剩下三民區的日安地球大樓地下室仍積水，抽水機仍全力運作抽水。雖然水快抽完，大樓也復電了，不過後續泡水車處理仍讓居民頭痛，高雄市區監理所也派員，協助居民辦理車輛停駛及報廢事宜。

在日安地球大樓現場，抽水機不斷運作，分別從大樓前門、後面、停車場出入口「三管齊下」抽水排放。附近也有許多住家，將泡水的家具及垃圾清出堆放，等待環保局人員清運。居民表示，這次水災真是損失慘重，都不敢計算金額了。

高雄市水利局表示，這次暴雨高雄市大樓加透天建築地下室淹水棟數達376棟，其中以三民、左營、鼓山等區最嚴重。災後抽水工作，較輕微的由區公所協助，較嚴重的則由水利局、國軍協助，所有的大型移動式抽水機盡出，加上中、小型抽水機總共300多台。

經過市府與國軍、台電不分晝夜連續72小時抽水，現僅剩三民區的一棟日安地球大樓還有積水繼續抽水。該大樓因地下室有3樓，必須先把水從地下3樓抽到地下1樓後，再接替抽到地面排出，因此較花時間。

水抽完後將進行泡水車處理，據了解，日安地球地下室停放約300輛汽車及500輛機車，不過有住戶透露，大樓地下室高度太低，加上迴轉半徑太小，拖吊車恐怕無法進入拖車；就算真的拖出來了，附近住宅林立，也沒有空地停放泡水車，後續處理怕是曠日廢時。

高雄市區監理所也派員到日安地球大樓，協助居民辦理車輛停駛及報廢，許多居民都前來了解。車輛管理科長陳明智說，由於地下室還未清理完畢，今日只有1名車主拿車牌來報廢，其他共有100多人來詢問後續處理事宜。

他說，車主可先評估是否要修理泡水車，經費划不划算，若要辦理停駛，最長可1年內不用繳稅；後續辦理車輛停駛及報廢均需結清交通違規，並將汽燃費繳納至災害前一日。待地下室清理完成後，監理所還會再派員前來大樓，協助居民辦理相關事宜。

高雄市區監理所派員到日安地球大樓，協助居民辦理車輛停駛及報廢事宜。圖／高雄市區監理所提供
高雄市區監理所派員到日安地球大樓，協助居民辦理車輛停駛及報廢事宜。圖／高雄市區監理所提供
高雄市三民區的日安地球大樓地下室抽水機仍全力運作，分別從大樓前門、後面、停車場出入口「三管齊下」抽水排放。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區的日安地球大樓地下室抽水機仍全力運作，分別從大樓前門、後面、停車場出入口「三管齊下」抽水排放。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區的日安地球大樓地下室抽水機仍全力運作，分別從大樓前門、後面、停車場出入口「三管齊下」抽水排放。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區的日安地球大樓地下室抽水機仍全力運作，分別從大樓前門、後面、停車場出入口「三管齊下」抽水排放。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區的日安地球大樓地下室抽水機仍全力運作，分別從大樓前門、後面、停車場出入口「三管齊下」抽水排放。記者潘奕言／攝影
高雄市三民區的日安地球大樓地下室抽水機仍全力運作，分別從大樓前門、後面、停車場出入口「三管齊下」抽水排放。記者潘奕言／攝影

暴雨 車主 高雄市

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