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高市大樓等地下室淹水達376棟 中午可全數完成抽水

中央社／ 高雄28日電

颱風凱米暴雨造成高雄市三民、左營、鼓山等區多處大樓地下室嚴重積水，總計大樓加透天建築地下室淹水棟數達376棟；市府與國軍、台電連續72小時抽水，預計今天下午1時前全數完成。

高市府今天發布新聞稿表示，高雄市大樓加透天建築地下室淹水棟數達376棟，經市府與國軍、台電連續72小時抽水，目前已完成抽水374棟；另外，三民區2棟大樓因地下室面積較大且作業環境較不易，預計今天下午1時前可全數完成。

高市府表示，以往颱風導致大樓地下室積淹水，往往需要將近或超過10天以上才能完全抽空，主因在於抽水機具協調、配置及運作時間等較分散；這次感謝全國各縣市、台電、國軍協助與居民配合，在颱風離境後2天內恢復正常生活。

市府水利局長蔡長展說明，此次高市府全力大作戰，在72小時內連續進行抽水作業，由區公所、水利局、國軍弟兄搭配負責大小不同淹水場地，所有大型移動式抽水機盡出，加上中、小型抽水機總共300多台。

而在大樓地下室完成抽水、復電後，災民接著要處理泡水車輛，市長陳其邁指示交通局、民政局協調民間拖吊業者給予車主協助；交通局也與教育局協調，將鄰近2間國中小學校園開放供移置車輛暫時停放。

此外，由於明天是週一上班日，3名副市長也分頭前往各行政區慰問市民，並協助災後復原；高市府強調，下一階段將全力進行災後復原、通盤檢討並強化應變措施，持續因應極端氣候帶來的挑戰。

國軍 淹水 颱風

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