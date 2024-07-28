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游淑慧問「還笑韓國瑜清水溝？」 環保局：已全市清疏

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市環保局表示，颱風汛期前就已進行全市預防性溝渠清疏，特別針對易淹水、低窪地區。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局表示，颱風汛期前就已進行全市預防性溝渠清疏，特別針對易淹水、低窪地區。圖／高雄市環保局提供

國民黨台北市議員游淑慧昨日PO文指出，去年高雄市議員邱于軒傳給她會勘的照片，水溝裡滿滿都是寶特瓶，強調這是排水溝而非資源回收場。對此高雄市環保局回應，自颱風汛期來臨前，就已進行全市預防性溝渠清疏工作，特別針對易淹水、低窪地區清疏。

游淑慧質疑，高雄市除了一直花錢、買土地蓋滯洪池外，到底遍布高雄的大小排水溝，是否功能完整？建議未來高雄市每區的議員在水退後，或許也把選區的水溝蓋打開看看，並問「2019年韓國瑜清水溝被笑，現在還笑嗎？」

對此高雄市環保局回應，在颱風汛期來臨前，就已進行全市預防性溝渠清疏工作，特別針對易淹水、低窪地區，進行道路側溝的淤泥及阻塞物清疏。

環保局表示，今年迄今共動員各區清潔隊3萬6165人次，清疏側溝長度為1333公里，清疏汙泥量7478公噸，更於災時加派人力，查看積淹水路段洩水孔，排除落葉雜物的阻塞，確保大雨來時溝渠暢通。

國民黨台北市議員游淑慧昨日PO文指出，去年高雄市議員邱于軒傳給她會勘的照片，水溝裡滿滿都是寶特瓶，並問「2019年韓國瑜清水溝被笑，現在還笑嗎？」圖／翻攝自游淑慧臉書
國民黨台北市議員游淑慧昨日PO文指出，去年高雄市議員邱于軒傳給她會勘的照片，水溝裡滿滿都是寶特瓶，並問「2019年韓國瑜清水溝被笑，現在還笑嗎？」圖／翻攝自游淑慧臉書
高雄市環保局表示，颱風汛期前就已進行全市預防性溝渠清疏，特別針對易淹水、低窪地區。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局表示，颱風汛期前就已進行全市預防性溝渠清疏，特別針對易淹水、低窪地區。圖／高雄市環保局提供

環保局 議員 高雄市

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