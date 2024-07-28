小琉球船班停駛4天復航 業者：觀光客僅回流一半

凱米颱風造成小琉球船班停駛4天，今天復航，但受外圍環流影響，航行狀況不佳；旅宿業者表示，觀光客大約回流一半，預估影響持續至少3天，觀光業損失大。

琉球鄉觀光發展協會理事長李佳旗接受中央社記者電訪表示，小琉球過去颱風大約都停船2天，很久沒有停船4天，這幾天損失大概新台幣上億元，而颱風過後水濁、航行浪況不佳，許多遊客選擇取消行程，今天遊客量大約回流一半，訂房率約5成左右；西南氣流持續帶來雨水，水質要恢復清澈至少3、4天，暑假已過一半，接下來又是農曆7月，如果再來一個颱風，「整個暑假都毀了」。

因船班停駛，也一度傳出物資缺乏，無黨籍琉球鄉代洪文良表示，物資缺乏影響主要是對遊客，當地人已有應付颱風經驗，得知颱風消息即囤糧因應，但是外地遊客仰賴的餐廳，颱風期間沒開，便利商店又沒有貨；島上除了杉福漁港有些建築物受損，無嚴重災損。

船運業者東琉線交通客船聯營處指出，今天復航首班船光輝號載送物資及乘客往返小琉球；由於停駛4天，一早東港碼頭擠滿人潮，原定早上7時船班，也因載滿乘客、民生物資及機車，提早7分鐘出發並立即開加班船，船班也載回一些滯島旅客。

東琉線交通客船聯營處表示，今天海象仍不穩定，由於受到外圍環流影響，海上有長浪，不時也有漂流木，基於安全性考量，航行受影響，航行拉長至約40分鐘。

小琉球往返本島船班，過去4天因風級大於等於6級或浪高大於等於3公尺停航；根據中央氣象署資訊，東琉線早上10時浪高有2.3公尺，風級仍有5級，午後浪高才會逐漸下降，晚間8時後降到1公尺以下，風級則在午後會降到4級。