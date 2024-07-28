布袋馬公仍停航近300旅客湧機場 運輸機疏運70人

颱風凱米遠離，台澎空中交通恢復，布袋馬公等海上交通持續停航，今天有滯留近300名遊客湧入機場候補，空軍C-130運輸機再度支援載運其中70名遊客返高，其餘登記候補旅客則由各航線消化疏運。

颱風凱米期間，滯留澎湖旅客逾萬人，連續2天在民航機132個航班與空軍C-130運輸機支援19架次，分別疏運有1萬2574人及1259人，滯留旅客在昨晚10時全數順利疏運返台。

澎湖航空站表示，澎湖機場在昨晚10時完成滯留旅客的最後航班後，今天各航線50餘架次回復正常疏運，原訂今天恢復的布袋馬公航線，因海象不佳，再度宣布停航，澎湖機場頓時湧入近300名旅客登記候補；截至上午10時止，各航空公司航班順利候補上150餘人，空軍也從屏東機場調度1架C-130運輸機支援，滿載70名候補旅客返回高雄，完成此次風災之後最後一趟支援疏運任務，地勤人員更在機坪上表達感謝意。

縣長陳光復除了26日晚間前往機場探視夜宿機場走廊候補旅客，致贈食品與飲料外，今天也在颱風疏運告一段落後，前往航空站慰勞航站、軍、警與各航空等辛勞工作人員，感謝順利完成災後疏運任務。