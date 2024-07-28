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高雄南橫、台27線大津路段至今不通 山區坍方落石不斷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台27線大津路段的土石尚未清運乾淨，葫蘆谷過後的路段無法通行，工程人員今早持續搶通中。記者徐白櫻／攝影
台27線大津路段的土石尚未清運乾淨，葫蘆谷過後的路段無法通行，工程人員今早持續搶通中。記者徐白櫻／攝影

凱米颱風重創高雄，直至今日，台20線高雄南橫公路勤和以上道路不通，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，少數戶數今天依然停電搶修中。台27線大津路段滿地泥濘，葫蘆谷過後交通中斷，居民忙著清理家園；台29線甲仙往那瑪夏交通持續中斷。

台20線明霸克露橋鋼便橋遭洪水沖毀，復興以上3部落共424人受困山區，沿線道路落石不斷，且有積水難行。桃源區公所指出，交通中斷的3部落電力系統昨晚搶修完成，但今早又有梅山部落通報十幾戶停電，台電駐守山區人員正搶修中。

此外，台20線甲仙通往六龜荖濃的路況也不佳，目前在69公里處有大面積地基掏空，僅容單線通行。甲仙工務段指出，通往那瑪夏的台29線道路持續中斷，台29臨11便道10k+200路段有嚴重的路基流失。

台27線大津無法通往六龜市區，葫蘆谷、扇平山莊等地土石尚未清空，受創情況不明。居民說，這次風雨真的很大，「比八八風災還大」，所幸還有新威大橋可對外交通。

通往那瑪夏的台29線道路持續中斷，台29臨11便道10k+200路段有嚴重的路基流失。圖／甲仙工務段提供
通往那瑪夏的台29線道路持續中斷，台29臨11便道10k+200路段有嚴重的路基流失。圖／甲仙工務段提供
台20線南橫公路勤和部落以上道路中斷，工程人員搶通中。圖／甲仙工務段提供
台20線南橫公路勤和部落以上道路中斷，工程人員搶通中。圖／甲仙工務段提供
台27線大津里一戶民宅遭土石入侵，所幸無人受傷或受困。記者徐白櫻／攝影
台27線大津里一戶民宅遭土石入侵，所幸無人受傷或受困。記者徐白櫻／攝影
台27線大津路段的土石尚未清運乾淨，葫蘆谷過後的路段無法通行。記者徐白櫻／攝影
台27線大津路段的土石尚未清運乾淨，葫蘆谷過後的路段無法通行。記者徐白櫻／攝影
藤枝林道多處落石坍方阻斷交通，無法通行。記者徐白櫻／攝影
藤枝林道多處落石坍方阻斷交通，無法通行。記者徐白櫻／攝影
台20線南橫公路從六龜寶來開始路況不佳，除路面塌陷外，部分路段還有落石及路面積水。記者徐白櫻／攝影
台20線南橫公路從六龜寶來開始路況不佳，除路面塌陷外，部分路段還有落石及路面積水。記者徐白櫻／攝影

停電 六龜 桃源

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