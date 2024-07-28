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超級任務！ 日本灣生後裔在屏縣府FB留言尋訪祖母故鄉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii（中）在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時代圖籍資料。圖／屏東縣府提供
日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii（中）在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時代圖籍資料。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府近日接到一起超級任務，來自日本灣生後裔滝川恵光衣（Takikawa Emii）小姐在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，由於逾半個世紀前的事，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時代圖籍資料，滝川小姐27日到屏東時還特地派員陪伴走訪祖母生長地方，幫忙她完成尋根夢想。

屏東縣政府「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，近日接到滝川恵光衣留言，提到祖母出生在台灣，雖然她還年幼時祖母就去世了，但她很愛祖母，想看看祖母出生和長大的地方，並計畫7月26日至29日來台尋訪，希望透過這趟尋根之旅深入了解祖母的過去及在屏東曾經生活的環境，向祖母的故鄉致敬，請求屏東縣政府協助。

滝川恵光衣提供資料全是日治時代的地址，任務並不簡單，縣府感動她與祖母的深厚情感，全力協助，啟動跨部門資源盤查，也透過戶政及地政系統尋找到日治時代圖籍資料，縣府人員還先到現場踏勘、拍照，將第一手圖籍資料與現地照片email傳給對方，27日雖是例假日，但仍然願意陪同她追尋祖母過去生長的地方。

縣府表示，日治時期在台灣出生的日本人，包括日台通婚者所生下之子女，都稱呼為「灣生」，滝川小姐的祖母便是灣生之一，在二戰後灣生在內的大部分在台日本人都被遣返回國，但他們大多對台灣有深刻情感，多年來陸續有不少人來台尋訪，縣府都樂於協助圓夢。

滝川小姐在27日到訪屏東，由縣府傳播暨國際事務處協助接待，除了帶她前往戶政事務所查詢歷史資料與實地走訪祖母生長的地方外，並安排參觀屏東縣政府財稅局（其曾祖父日治時代曾任職屏東稅務機關）、台灣銀行（其祖母曾任職日治時代的台銀屏東分行）等地，感受這塊與祖母情感連結的土地。

滝川小姐感謝縣府協助，此行對她而言意義非凡，她會將這份溫暖情誼帶回日本與家人分享，也期待能再度來到屏東，走訪更多的景點。

縣府也非常開心能夠幫滝川小姐完成不可能的超級任務，因為這不僅是一段個人的感人故事，也是屏東與日本過往歷史軌跡重疊的見證，為台日友好再添佳話。

日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii（左）在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府人員陪同走訪屏東縣財稅局，滝川的曾祖父在日治時代曾任職屏東稅務機關。圖／屏東縣府提供
日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii（左）在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府人員陪同走訪屏東縣財稅局，滝川的曾祖父在日治時代曾任職屏東稅務機關。圖／屏東縣府提供
日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii（左）在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時代圖籍資料。圖／屏東縣府提供
日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii（左）在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時代圖籍資料。圖／屏東縣府提供
日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時代圖籍資料。圖／屏東縣府提供
日本灣生後裔滝川恵光衣Takikawa Emii在縣府臉書粉絲專頁留言，計畫來台尋訪祖母早年在屏東生活的足跡，縣府透過戶政、地政系統協尋到日治時代圖籍資料。圖／屏東縣府提供
灣生後裔尋根之旅，屏東縣府陪同到屏東市桂林街，是日治時代稅務機關宿舍。圖／屏東縣府提供
灣生後裔尋根之旅，屏東縣府陪同到屏東市桂林街，是日治時代稅務機關宿舍。圖／屏東縣府提供
灣生後裔尋根之旅，屏東縣府陪同到屏東台灣銀行，滝川恵光衣（右）的祖母曾任職日治時代的台銀屏東分行。圖／屏東縣府提供
灣生後裔尋根之旅，屏東縣府陪同到屏東台灣銀行，滝川恵光衣（右）的祖母曾任職日治時代的台銀屏東分行。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 日本

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