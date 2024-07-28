屏東青少年中心10周年 策展「青春是本太倉促的書」

屏東縣青少年中心成立10年，邀請大家一同來見證10年的改變，其中全新改造的青少年中心二館，回應青少年的意見，改造為靜態社團展演空間「聚展空間」、與討論報告「讀享空間」，也舉辦10周年展覽開幕，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。

屏東縣府社會處指出，屏青10周年展分三大主題，屏東縣兒少代表議題總覽、屏青數到十、展望與未來，每一項主題展現青少年工作10年成果及發聲軌跡，也展現時任首長對青少年表意權的重視與參與。

社會處表示，10周年回顧展覽由青少年組成策展小組，為青春特展揭開序幕，策展人寇宇晰以詩人席慕容「青春是本太倉促的書」作為展覽主題。

屏縣重視兒少代表聲音，也統整推動議題，從2015年議題的統整，每任兒少代表的進步與建言如何被落實在政策上；第11任兒少代表湘云說，「回顧並了解過去學長姐關注議題的珍貴機會，透過展覽，能使大家看見發聲的重要性能帶來更多意想不到的效益」。

兒少代表禹安表示，很幸運在擔任兒少代表期間遇到屏青10周年，參與展覽籌備，看見屏東縣這十年來在兒少權益上的努力與進步，真的受益良多。