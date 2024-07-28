快訊

「光之城」掉漆！巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

任天堂再推超Q「超任搖桿扭蛋」4地方都有！網心動嗨喊：我要集全套

全面開戰？以色列足球場遇襲釀12死 內唐亞胡要真主黨「付慘痛代價」

屏東青少年中心10周年 策展「青春是本太倉促的書」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供

屏東縣青少年中心成立10年，邀請大家一同來見證10年的改變，其中全新改造的青少年中心二館，回應青少年的意見，改造為靜態社團展演空間「聚展空間」、與討論報告「讀享空間」，也舉辦10周年展覽開幕，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。

屏東縣府社會處指出，屏青10周年展分三大主題，屏東縣兒少代表議題總覽、屏青數到十、展望與未來，每一項主題展現青少年工作10年成果及發聲軌跡，也展現時任首長對青少年表意權的重視與參與。

社會處表示，10周年回顧展覽由青少年組成策展小組，為青春特展揭開序幕，策展人寇宇晰以詩人席慕容「青春是本太倉促的書」作為展覽主題。

屏縣重視兒少代表聲音，也統整推動議題，從2015年議題的統整，每任兒少代表的進步與建言如何被落實在政策上；第11任兒少代表湘云說，「回顧並了解過去學長姐關注議題的珍貴機會，透過展覽，能使大家看見發聲的重要性能帶來更多意想不到的效益」。

兒少代表禹安表示，很幸運在擔任兒少代表期間遇到屏青10周年，參與展覽籌備，看見屏東縣這十年來在兒少權益上的努力與進步，真的受益良多。

社會處表示，全新改造青少年中心二館，回應青少年們的意見，改造靜態社團展演空間「聚展空間」，以及討論報告的放鬆空間的「讀享空間」，邀請屏東縣境內的國高中及大專院校多多策展利用此空間，以發揮年輕學子的青春多元樣貌。

屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣青少年中心成立10年，舉辦10周年展「青春是本太倉促的書」，展現屏東縣兒少代表推動議題等，看見他們的發聲軌跡，展出即日起到9月30日。圖／屏東縣政府社會處提供

屏東縣 青春

延伸閱讀

日本訪團關心屏東災情 提出與神戶締結姊妹市

屏東長治鄉長補選投票率4成…吳亮慶當選 與邱佳娟僅差79票

影／賴清德視察屏東農損 承諾將提供農災現金救助

視察屏東排水 賴清德「金歹勢」：每一縣市淹水 都是中央的問題

相關新聞

屏東長治鄉長補選 吳亮慶當選

屏東縣長治鄉長昨天補選，投票率40.4%，綠營分裂下，最後由從未曾敗選的前縣議員吳亮慶拿下4241票當選，民進黨徵召的邱...

警察也到場！高雄遶境群眾包圍丹丹漢堡 一票網友瘋猜：借廁所？

高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場，民眾路過拍下畫面PO上社群詢問，...

影／長治鄉長補選吳亮慶79票險勝 坦言「從政30年來最艱困一次」

屏東縣長治鄉長補選今登場4搶1，投票率40.4％，綠營分裂下，最後由選舉從沒敗選、擔任6屆縣議員吳亮慶當選長治鄉長，吳亮...

屏東長治鄉長補選投票率4成…吳亮慶當選 與邱佳娟僅差79票

屏東縣長治鄉長補選今登場4搶1，今天投票率40.4％，綠營分裂下，最後由選舉從沒敗選過的民進黨前黨員、前縣議員吳亮慶當選...

凱米颱風過後 屏縣府環保局提醒「巡倒清刷」防堵登革熱

凱米颱風帶來暴雨，屏東縣多處積淹水，環保局提醒，戶外盆栽底盤、水盆、廢棄輪胎、廢棄容器、屋頂陽台及地下室積水，與大量增加...

李四川隔空喊「高雄加油」網友：想念您在高雄的日子

這次凱米颱風讓高雄市淹水嚴重，台北市政府針對高雄市目前災情需要，盤整人力、機具後，昨天下午前往協助救災。台北市副市長李四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。