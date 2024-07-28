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屏東長治鄉長補選 吳亮慶當選

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣長治鄉長補選，綠營分裂下，最後由無黨籍吳亮慶以79票差距險勝。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選，綠營分裂下，最後由無黨籍吳亮慶以79票差距險勝。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉長昨天補選，投票率40.4%，綠營分裂下，最後由從未曾敗選的前縣議員吳亮慶拿下4241票當選，民進黨徵召的邱佳娟，則以79票些微差距飲恨，吳表示，這是他從政30多年來最艱困的一戰，感謝鄉親支持。

屏東縣長治鄉長古佳川涉貪被判8年徒刑、褫奪公權5年並停職，今年4月辭職，依地方制度法，任期未過半，舉行鄉長補選。

長治鄉選舉人數2萬5455人、投票人數1萬285人，昨午開票過程，吳亮慶與邱佳娟數度拉鋸，最終吳亮慶拿下4241票勝出、邱佳娟得4162票，國民黨徵召的邱炬峰1368票、無黨籍陳琮賀435票，無效票79票。

71歲吳亮慶是民進黨前黨員、前縣議員，參選以來從無敗績，擔任6屆縣議員，這屆因賄選當選無效遭解職，轉戰長治鄉長。

吳亮慶說，這次是他選過最艱困的1次，感謝鄉親支持，在繁華、繁昌、繁榮、繁隆等村大獲全勝，贏對手邱佳娟約1000多票，是勝選關鍵。雖然贏得不多，但兌現選舉承諾，加倍努力回饋鄉親。

民進黨徵召3屆鄉民代表38歲邱佳娟參加補選，可惜落敗，邱佳娟說，自己努力不夠，「選舉是一時的，希望所有紛擾到此結束」，未來會和新鄉長吳亮慶、縣長周春米一起努力，讓長治更好。

周春米 地方制度法 當選無效 鄉長

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