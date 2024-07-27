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警察也到場！高雄遶境群眾包圍丹丹漢堡 一票網友瘋猜：借廁所？
高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場，民眾路過拍下畫面PO上社群詢問，「不知發生何事」，有網友猜「借廁所」、「買丹丹吃？」轄區警方指，因接到有人打架的報案，但到現場並未發現。
台大PTT高雄版網友今晚9時許貼文詢問，「請問大寮區後庄的丹丹發生什麼事了」，原PO指，剛路過大寮區後庄丹丹，看到一群人圍在丹丹門口，後來警察也到場，丹丹也把招牌燈關了，附近現在很吵，一堆宮廟的遶境聲音。
有網友指，「遶境累了，買個丹丹吃不行嗎」；有網友笑稱，「先猜硬要借廁所」、「廟祝：今天丹丹所有餐點我們包了」；有網友直指，「經過看到，然後就互看不爽，吵起來了」。
轄區林園警分局警方指出，接獲民眾報案指鳳屏一路和成功路口有遶境隊伍打架，但員警趕到現場，僅有一些遶境者聚集，並未發現打架情事。
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