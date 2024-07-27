快訊

台股上演大怒神補跌戲碼 今年來高股息ETF唯一贏過大盤的是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警察也到場！高雄遶境群眾包圍丹丹漢堡 一票網友瘋猜：借廁所？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場。圖／取自PTT
高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場。圖／取自PTT

高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場，民眾路過拍下畫面PO上社群詢問，「不知發生何事」，有網友猜「借廁所」、「買丹丹吃？」轄區警方指，因接到有人打架的報案，但到現場並未發現。

台大PTT高雄版網友今晚9時許貼文詢問，「請問大寮區後庄的丹丹發生什麼事了」，原PO指，剛路過大寮區後庄丹丹，看到一群人圍在丹丹門口，後來警察也到場，丹丹也把招牌燈關了，附近現在很吵，一堆宮廟的遶境聲音。

有網友指，「遶境累了，買個丹丹吃不行嗎」；有網友笑稱，「先猜硬要借廁所」、「廟祝：今天丹丹所有餐點我們包了」；有網友直指，「經過看到，然後就互看不爽，吵起來了」。

轄區林園警分局警方指出，接獲民眾報案指鳳屏一路和成功路口有遶境隊伍打架，但員警趕到現場，僅有一些遶境者聚集，並未發現打架情事。

高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場。圖／取自PTT
高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場。圖／取自PTT
高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場。圖／取自PTT
高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場。圖／取自PTT

警察 遶境 高雄市

延伸閱讀

中職／郭阜林轉隊首戰就敲雙安 為高雄貢獻2萬很開心

凱米颱風致高雄淹水…韓國瑜過去清水溝被笑 她貼1照片：現在還笑嗎？

李四川隔空喊「高雄加油」網友：想念您在高雄的日子

延續百年傳統 大溪大禧百工百業遶境31個社頭出動

相關新聞

影／長治鄉長補選吳亮慶79票險勝 坦言「從政30年來最艱困一次」

屏東縣長治鄉長補選今登場4搶1，投票率40.4％，綠營分裂下，最後由選舉從沒敗選、擔任6屆縣議員吳亮慶當選長治鄉長，吳亮...

高雄市區淹水後…路面突「凹陷50公分坑洞」 警方急拉封鎖線

凱米颱風肆虐高雄市致各區大淹水，新興區六合路與尚信街口今晚近9時許路面突然凹陷，出現約50公分大小的坑洞，所幸當下無人車...

警察也到場！高雄遶境群眾包圍丹丹漢堡 一票網友瘋猜：借廁所？

高雄市大寮區鳳屏一路丹丹漢堡店今晚8點多被一群參與廟宇遶境活動的男子包圍，還有員警到場，民眾路過拍下畫面PO上社群詢問，...

34小時抽3萬個浴缸水量 高市德山街大樓復電

颱風凱米重創高雄，一度造成14餘萬戶停電，其中三民區德山街地下室嚴重淹水，台電經34小時抽水，初估抽出3萬個浴缸水量，今...

屏東長治鄉長補選投票率4成…吳亮慶當選 與邱佳娟僅差79票

屏東縣長治鄉長補選今登場4搶1，今天投票率40.4％，綠營分裂下，最後由選舉從沒敗選過的民進黨前黨員、前縣議員吳亮慶當選...

凱米颱風過後 屏縣府環保局提醒「巡倒清刷」防堵登革熱

凱米颱風帶來暴雨，屏東縣多處積淹水，環保局提醒，戶外盆栽底盤、水盆、廢棄輪胎、廢棄容器、屋頂陽台及地下室積水，與大量增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。