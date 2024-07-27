日本訪團關心屏東災情 提出與神戶締結姊妹市

日本全國日台友好議員協議會神戶市議會議員連盟訪團今天抵台，下機後即前往屏東關心災情，協議會副理事長上畠寬弘提出盼透過MOU結盟，讓屏東與神戶締結為姊妹市。

由上畠寬弘率領訪問團一行9名議員，抵台一下機後直奔屏東拜訪並會見屏東縣長周春米。屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，適逢凱米颱風過境，神戶市議會議員連盟對屏東遭受災情表達關切，並提及神戶也經歷過阪神大地震，市區遭重大損害，但歷經長期重建後仍不減其獨特城市魅力。

日方此行有5名議員再度來到屏東，上次是在總統府秘書長潘孟安擔任縣長時；4名議員則是首次造訪屏東。周春米感謝神戶市議會議員聯盟此行拜訪，並對凱米颱風災情表達關切，感受滿滿台日溫暖情誼，樂見有更多議員投入參與台日交流。

傳國處新聞稿指出，上畠寬弘此行提出擬透過MOU雙方締結姊妹市，期待透過結盟有更多文化、旅遊、經貿等多領域深入交流。周春米對此保持樂觀開放態度，期許未來雙方在觀光、農業、教育等有更多面向實質交流。

傳國處表示，日方此行來台參加29日在台南舉行的「台日交流高峰會in台南」，先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，屏東與神戶市透過醫療物資支援建立友誼橋樑，2022年縣府「屏日友好祭」活動，神戶市也來共襄盛舉進一步加深交流互動。