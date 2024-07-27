34小時抽3萬個浴缸水量 高市德山街大樓復電

颱風凱米重創高雄，一度造成14餘萬戶停電，其中三民區德山街地下室嚴重淹水，台電經34小時抽水，初估抽出3萬個浴缸水量，今天清晨得以入內搶修，在下午4時許恢復送電。

包括高雄市長陳其邁、民進黨立委李昆澤、高市議長康裕成、經發局長廖泰翔等人今天都到現場了解搶修進度。台灣電力公司高雄區營業處發布訊息說明，德山街這處大樓地下室淹水，在未轉供前有4468戶停電，經隔離故障轉供後，有421戶受影響，台電與市府各單位合力加派抽水機，經34小時才將淹水抽乾。

高雄區處處長黃志榮感謝高市府與國軍全力協助用戶完成抽水工作，也讓台電得以加速搶修工作。黃志榮表示，後續除藉機徹底檢測棟大樓開關、保護設備及變壓器，也提醒用戶務必尋求電器承裝業將泡水的自有開關箱進行烘乾擦拭，才能確保用電安全。

高雄區處表示，淹水大樓地下室有13具變壓器、3具開關，共進行3次試送電，並由大樓天井以吊車汰換4具故障變壓器進行損壞線路查修，在下午4時16分成功送電，421戶終於恢復供電。

對於德山街這棟大樓地下室淹水造成三民區一帶停電事故，台電表示，地下室屬5棟大樓連通，占地約2000平方公尺，以地下1樓3米高計算，淹水量約6000立方公尺；以200公升浴缸計算，大約抽出3萬個浴缸水量，水量相當驚人。

25日晚間由區公所安排管徑6吋抽水機抽水；26日上午市府工務局出動2台6吋抽水機、國軍加派大卡車進駐6英吋、12英吋各1台抽水機。今天凌晨起在一片土黃色泥水中逐漸看到地下室泡水車輪，清晨6時台電人員進行設備點檢及擦拭。