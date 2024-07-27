影／長治鄉長補選吳亮慶79票險勝 坦言「從政30年來最艱困一次」

屏東縣長治鄉長補選今登場4搶1，投票率40.4％，綠營分裂下，最後由選舉從沒敗選、擔任6屆縣議員吳亮慶當選長治鄉長，吳亮慶拿下4241票，民進黨徵召邱佳娟4162票，吳亮慶以79票差距險勝，他坦言這是他從政30多年來，最難艱困一場選戰。

開票過程激烈，互有拉鋸，長治鄉24個投開票所，選舉人數2萬5455人、投票人數1萬0285人，投票率40.4%，開票結果公布，吳亮慶4241票、國民黨徵召邱炬峰1368票、民進黨徵召邱佳娟4162票，無黨籍陳琮賀435票，無效票79票。

長治鄉長補選，綠營分裂，71歲吳亮慶當選，吳亮慶是民進黨前黨員，擔任6屆縣議員，這屆議員選舉因賄選當選無效，去年10月遭解職。吳亮慶出身長治鄉繁華地區，他在本命區繁華村、繁昌村、繁榮村、繁隆村大獲全勝，贏對手邱佳娟1300多票，是這次勝選關鍵。

吳亮慶說，感謝大家支持，雖然贏的不多，選舉30多年，這場選戰是他最艱困的一次，他會兌現選舉承諾，加倍努力回饋鄉親。

民進黨徵召三屆鄉民代表38歲邱佳娟迎戰以79票差距敗選，邱佳娟說，謝謝這些日子以來風雨無阻相挺親朋好友，在短時間得到鄉親支持很感恩，是自己努力不夠、又遭逢颱風，跟鄉親鞠躬致歉。她也祝福當選人吳亮慶，未來會和鄉長吳亮慶、縣長周春米一起努力，一定要讓長治更好。

邱佳娟說，選舉是一時的，希望所有紛擾到此結束，「明天開始長治還是長治，謝謝這次參選的所有候選人，有競爭、有切磋，才可以讓長治越來越進步、越來越好」。

屏東縣長治鄉長古佳川涉貪汙治罪條例今年3月一審屏東地院判處8年有期徒刑、褫奪公權5年。古佳川遭停職，縣府派參議曾龍陽代理鄉長，古佳川今年4月辭職，依地方制度法規範，任期未過半，舉行補選。

屏東縣選委會表示，選舉結果預計8月1日公告當選，將於公告當選10天內宣布就職。