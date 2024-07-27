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投票率4成 長治鄉長補選吳亮慶當選與邱佳娟僅差79票

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長治鄉長補選，最後由選戰無敗績的吳亮慶當選。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選，最後由選戰無敗績的吳亮慶當選。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉長補選今登場4搶1，今天投票率40.4％，綠營分裂下，最後由選舉從沒敗選過的民進黨前黨員、前縣議員吳亮慶當選長治鄉長，與民進黨徵召邱佳娟，雙方開票過程互有領先，最後由吳亮慶拿下4241票，邱佳娟4162票，雙方僅差79票差距，吳亮慶當選長治鄉長。

受凱米颱風影響，三天颱風假，加上長治鄉多處積淹水，村民忙災後復原，長治鄉長補選投票率4成，長治鄉24個投開票所，選舉人數2萬5455人、投票人數1萬0285人，投票率 40.4%，開票結果公布，吳亮慶拿下4241票、國民黨徵召的邱炬峰1368票、民進黨徵召邱佳娟4162票，無黨籍陳琮賀435票，無效票79票。

民進黨前黨員、前縣議員吳亮慶選舉從無敗績，71歲吳亮慶當選六屆縣議員，這屆議員因當選無效遭解職，轉戰長治鄉長，吳亮慶說，這次選戰是他選過最艱困一次，感謝鄉親支持。吳亮慶出身長治鄉繁華地區，他在本命區繁華地區，繁華村、繁昌村、繁榮村、繁隆村大獲全勝，贏對手邱佳娟約1000多票，是這次勝選關鍵。

投票率 議員 鄉長

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