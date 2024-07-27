輸運金門爆滿滯留人潮 增開14架軍機與4架加班機

受凱米颱風影響，金門飛機停飛2天，昨天雖恢復起降，但因為天候不佳，僅降落14架次、取消32架次，造成大批旅客滯留金門機場，有將近2千多人，國防部今天啟動「C計畫」，派出空軍C-130運輸機往返金門旅客；金防部表示，今天預計飛行14架次軍機，估計要飛到深夜；另外，金門縣政府也協調航空公司加班，華信航空將再加開金北4架次ATR加班機，希望能將機場人潮清空。

凱米颱風攪局，擾亂金門的海空交通，總計連幾天共取消上百架次的飛機，造成近2千人滯留金門，由於近期金門班點機都班班客滿，忽然湧入大量滯留旅客，現有班機根本無法消化。空軍一早7點20分就派出運輸機飛抵金門，協助運輸滯留旅客，由於班次緊密，還一度出現兩架軍機在跑道上「擦肩而過」。

金防部主任鄭傑元與副主任趙允中今天也都尚義機場與軍機場兩邊跑，瞭解輸運情況，並隨時向國防部匯報，調整班機起降情況。

據了解，因為軍機場內沒有任何超商賣店，有感於民眾連日來在機場候機辛勞，聖祖食品公司董事長葉錦湖、總經理陳緣姿也特別準備40箱飲料與4大箱的貢糖與牛肉乾到軍機場內發送，讓候機的民眾直說，謝謝他們、「揪甘心」。

金門縣長陳福海今天也發布臉書表示，為疏運因凱米颱風影響滯留的旅客及需要往返台金的鄉親，經觀光處團隊積極協調航空公司爭取加班運能，已獲得華信航空回應，將加開台北往返金門4架次ATR加班機，將於現場唱名叫號。