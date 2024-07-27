凱米颱風過後 屏縣府環保局提醒：巡倒清刷 防堵登革熱

凱米颱風帶來暴雨，屏東縣多處積淹水，環保局提醒，戶外盆栽底盤、水盆、廢棄輪胎、廢棄容器、屋頂陽台及地下室積水，與大量增加垃圾髒亂點，若未能及時清除，恐成為病媒蚊孳生最佳環境，造成登革熱疫情傳播風險，請民眾加強孳生源清除，預防登革熱。

環保局表示，啟動清理路樹倒塌排除、清掃落葉及排水溝清疏等作業，確保路面淨空及排水系統功能正常，避免積水孳生病媒蚊。環保局請公所盤點環境用藥及消毒機具等數量，若公所有需求，環保局將全力予以協助，以盡速完成環境整頓及化學防治作業，加速災後環境復原工作，以降低登革熱疫情在社區中蔓延風險。

縣長周春米說，感謝各地清潔隊員與環保志工在風災後投入環境整頓，颱風過後易造成積水孳生病媒蚊，登革熱疫情仍屬嚴峻，登革熱防疫工作有賴全民一起做好環境孳清工作，做好居家環境整理整頓，落實「巡、倒、清、刷」登革熱防治四大步驟，巡檢居家室內外可能積水的容器、倒掉積水、減少及清潔使用的容器、刷除蟲卵等。