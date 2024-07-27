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高雄桃源區後三里停水停電 2戶人家辦喪事冰櫃只能靠發電機苦撐

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市桃源區道路中斷，工程人員搶修中。記者王勇超／翻攝
高雄市桃源區道路中斷，工程人員搶修中。記者王勇超／翻攝

凱米颱風帶來強風豪雨，造成山區多處道路坍崩落石，也有多處樹木倒塌壓斷電線導致停電，其中桃源區的主要道路南橫公路因為明霸克露橋鋼便橋被沖毀，導致復興里、拉芙蘭里及梅山里3部落淪為孤島，顏姓男子說，拉芙蘭里及復興里各有1位居民在颱風前已經往生，靈堂設在家中，現在停水、停電，冰櫃只能靠小型發電機的電力苦撐，家屬相當憂心。

顏姓男子說，復興、拉芙蘭及梅山被稱為桃源區後三里，南橫公路明霸克露橋在2021年沖毀，這次凱米颱風帶來豪雨，再度沖毀鋼便橋及溪底便道，勤和、拉芙蘭及梅山部落共424人無法下山。

顏姓男子表示，復興、拉芙蘭及梅山至今天上午仍停水、停電，交通又中斷，居民靠存糧及礦泉水暫時仍能撐著，但拉芙蘭里前任吳姓里長的夫人，及另一位住復興里的溫姓年青人，在颱風前往生，靈堂設在家中已有一段時間，雖然有冰箱，但是因為停電，家屬不知如何是好。

桃源區長杜司偉說，目前桃源後三里備有可用14天以上的存糧及礦泉水，有小型發電機，也有加油站也可供提供油料，居民目前最困擾的是無電可用，但因部分道路中斷，電力搶修困難，今天上午風雨稍歇，已有2名台電人員先行以走路的方式，前進山區10多公里遠的事故點展開查修。

台電說，颱風來臨前為了避免交通中斷，人員無法進入當地搶修，已事先預防性派遣搶修工班進駐桃源區駐點，台電與公路局甲仙工務段保持密集聯繫掌握清除進度，待道路開通後儘速查修復電。

凱米颱風帶來強風豪雨，高雄山區許多樹木倒塌壓斷電線導致停電，桃源區至今天上午仍停電，台電工程人員搶修中。記者王勇超／翻攝
凱米颱風帶來強風豪雨，高雄山區許多樹木倒塌壓斷電線導致停電，桃源區至今天上午仍停電，台電工程人員搶修中。記者王勇超／翻攝

停電 凱米颱風 桃源

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