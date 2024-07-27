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影／屏東萬華村常年淹水 賴清德「提台南經驗」建議設圍堤

聯合報／ 記者宋原彰劉星君／高雄即時報導
賴清德總統今日視察屏東縣萬華村，地方目前已提出牛埔溪整治段工程，要將渠道拓寬，整治長度2.4公里、預估需2億7千萬經費，賴指示中央全力與地方配合。記者劉星君／攝影
賴清德總統今日視察屏東縣萬華村，地方目前已提出牛埔溪整治段工程，要將渠道拓寬，整治長度2.4公里、預估需2億7千萬經費，賴指示中央全力與地方配合。記者劉星君／攝影

凱米颱風侵台導致南台灣多處淹水災情，屏東縣南州鄉萬華村因地勢最低窪，常年飽受淹水之苦，這些淹水深度最高達70公分，淹水面積8公頃，上百戶住戶受難，賴清德總統今日視察當地，地方目前已提出牛埔溪整治段工程，要將渠道拓寬，整治長度2.4公里、預估需2億7千萬經費，賴指示水利署全力與地方配合，加速工程進度，並以他在台南執政的經驗，建議加設村落圍堤。

賴清德說，這次颱風災害非常嚴重，高屏地區多年來深受淹水所苦，這次的降水也超出原先預期標準，無法一時順利排水，尤其萬華村地勢較低，東邊、北邊的水都到此，但他強調萬華村本身的治水設備有發揮功能，設置的箱涵能排除本身雨量，但外面來的水量實在太大，縣府已提出12項治水計畫，中央會全力支持。

「屏東縣算是全台農損最嚴重的縣市！」賴清德提到，這裡生產蓮霧、苦瓜、芭樂等都是全國最多，行政院昨天已經同意提供全品項的天然災害現金救助和低利息貸款，貸款包括前6個月免利息，就是要幫農民減少損失、早日恢復耕作、生活回歸常軌。

縣府水利處副處長林煥文表示，萬華村鄰近雨量站測得550至650公厘的平地降雨，感測器測得淹水深度達37公分，但實際最深處有達70公分，淹水面積8公頃，影響戶數100多戶，淹水歷程在25日下午4時許達最高點，今日凌晨2點淹水才退去；目前在萬華村上游1公里處已完成牛埔溪護岸整治，因為屏東縣東邊、北邊較高，下大雨時水會集中於此，雖已有設置滯洪池與12部抽水機，仍無法及時抽排。

林煥文表示，未來整治工程會將牛埔溪的渠道拓寬，原本只有7公尺寬，未來會達到18公尺寬，能在洪水漫流到農田之前，有效阻隔東邊來的水，讓水順著既有渠道流至下游，就能有效改善萬華村的淹水情形，工程預估要2億7千萬，包括用地處理，整治長度近1.2公里，左右岸加起來就有近2.4公里。

縣長周春米說，每次來到南州都很擔心萬華村的淹水，縣府已經有提出南州鄉的治水計畫，108年起做了滯洪池和箱涵，「仍逃不過這次的考驗，這次2億多的工程是治水計畫的最後一哩路，希望中央給予支持」，將最後的治水工程完成，從謝長廷院長8年800億、馬英九總統6年600億，到現在蔡英文總統的前瞻計畫，希望中央此次將土地價款、核定函先給地方先施作。

水利署長賴建信表示，萬華村承納東邊新埤、北邊下埔的水，水利署會加速實施屏東縣府提的計畫，目前牛埔溪會做高地截流，將北邊、東邊的水作截流，下個階段會搭配滯洪池與大型抽水站處理；總統賴清德在聽取簡報時，詢問村落圍堤是否可行，因為牛埔溪渠道拓寬只能解決東邊的水，但北邊仍會漫流至萬華村，也能考慮如何把農田當作天然滯洪池，賴建信回應過去其他縣市的村落圍堤是有效果，但因會影響住戶進出，還要與地方再做溝通。

賴清德總統今日視察屏東縣萬華村，地方目前已提出牛埔溪整治段工程，要將渠道拓寬，整治長度2.4公里、預估需2億7千萬經費，賴指示中央全力與地方配合。圖／屏東縣政府提供
賴清德總統今日視察屏東縣萬華村，地方目前已提出牛埔溪整治段工程，要將渠道拓寬，整治長度2.4公里、預估需2億7千萬經費，賴指示中央全力與地方配合。圖／屏東縣政府提供
賴清德總統今日視察屏東縣萬華村，地方目前已提出牛埔溪整治段工程，要將渠道拓寬，整治長度2.4公里、預估需2億7千萬經費，賴指示中央全力與地方配合。記者劉星君／攝影
賴清德總統今日視察屏東縣萬華村，地方目前已提出牛埔溪整治段工程，要將渠道拓寬，整治長度2.4公里、預估需2億7千萬經費，賴指示中央全力與地方配合。記者劉星君／攝影

屏東縣 淹水 牛埔溪 賴清德

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