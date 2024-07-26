影／高屏溪暴漲養殖戶魚蝦全流出來 民眾開心「混水摸魚蝦」

凱米颱風為屏東帶來超大雨量，造成高屏溪沿岸溪水暴漲，不少水產養殖戶辛苦養殖的魚蝦全流出來，讓魚蝦農欲哭無淚。今日高屏溪沿岸有許多民眾利用颱風假開心捕撈魚蝦，收獲滿滿，苦了農民卻樂了民眾。

在屏東市高屏溪畔的河濱公園今日出現許多吳郭魚，許多民眾在草地、泥水裡就能輕鬆「混水摸魚」，許多人聞訊馬上拿著網子前來捕撈，大家呼朋引伴、扶老攜幼，非常熱鬧。有民眾說，這些魚如果不抓走，留在原處恐怕也是死路一條。