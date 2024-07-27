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滿州路平志工 修路6年不輟

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣滿州鄉路平關懷協會志工，每周日相約載著瀝青和夯實機修補道路，6年多來風雨無阻。記者潘欣中／攝影
屏東縣滿州鄉路平關懷協會志工，每周日相約載著瀝青和夯實機修補道路，6年多來風雨無阻。記者潘欣中／攝影

屏東縣滿州鄉路平關懷協會志工每周日聚會，駕著載有瀝青和夯實機的小貨車，沿路修補道路坑洞，6年來修路不間斷，被讚為「最美麗的風景」；理事長張勝說，提供鄉親平整安全的道路，又能關懷弱勢和獨居長者，大家不覺得辛苦，反而滿心喜樂。

「申請修路要跑流程，實在等不及，乾脆自己來」，經營雜貨生意的60歲張勝說，滿州鄉地處偏遠、交通不便，他與妻子潘秋蘭開車送貨時常遇到坑洞，尤其颱風、暴雨後路面坑坑巴巴，要等公部門修路太耗時，為讓鄉親安全出入，他開始買瀝青和夯實機，邀好友一起補路，一做就是10年。

「剛開始不知道修路訣竅，請教專業人士後邊補邊學，現在都成高手」，張勝說，最早瀝青1包200元，平均每年用掉1000包，另買黏油等材料，長期是一筆負擔，後來得知縣府輔導成立路平志工，他在6年前加入，獲供應材料、反光背心、交通錐，還投保意外責任險，志工更無後顧之憂。

滿州路平關懷協會現有18名志工，年齡56歲到68歲不等，不只滿州鄉，恆春、牡丹與車城等也常看到他們揮汗補路的身影；張勝說，滿州鄉青壯人口外移嚴重，志工也會順帶關懷弱勢和獨居長者。

火龍果農吳景朝夫妻也是路平志工，吳說，如何無縫鋪平道路，得靠一次次經驗累積。志工陳惠香說，有人見他們在烈日下補路，馬上送來冰涼青草茶，充滿感動和成就感。

材料 瀝青 獨居

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