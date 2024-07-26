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賴清德高雄美濃勘災：治水預算有發揮功能 會支持高市滯洪池預算
高雄港都變「水城」引發外界質疑政府前瞻計畫未能發揮功效，賴清德總統今日偕高雄市長陳其邁前往美濃勘災，陳其邁說，以美濃來看治水有效果。賴清德也說，立委邱議瑩告訴他，美濃市場上次莫拉克風災時淹水一層樓高，這次淹30公分，治水預算還是有發揮功能；會支持高市府所提的滯洪池等項預算。
上午8點30分，賴清德赴美濃溪畔的美濃市場勘災。聽取水利署、經濟部與高雄市府簡報後，他表示，中南部災情嚴重，特別是高雄市，聽完簡報後得知，這次高雄市雨量竟然比莫拉克大，感謝陳其邁市長團隊充分掌握資訊，預先防災、減災。
賴表示，這次旗山溪水位很快滿載，應該跟大潮有關係，因為大潮，所以旗山溪無法繼續排水，所以連帶導致上游美濃地區淹水。
賴清德指著簡報旁的牆壁說，立委邱議瑩跟他說，莫拉克颱風的時候，這裡（美濃市場）淹一層樓高，不過這次淹到看起來30公分高，「換句話說，我們這幾年投入的治水預算還是有發揮功能」。
賴說，這次旗山地區日雨量709毫米、茂林地區1400毫米，在這種狀況下，我們必須要持續地去做治水防洪的各項工作，這是未來我們要持續做的事情，所以水利署賴署長及陳市長簡報中所請求的治水預算，不管是河川整治、滯洪池開闢或抽水站（機）建置，行政院會鼎力支持。
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