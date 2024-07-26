賴清德高雄美濃勘災：治水預算有發揮功能 會支持高市滯洪池預算

高雄港都變「水城」引發外界質疑政府前瞻計畫未能發揮功效，賴清德總統今日偕高雄市長陳其邁前往美濃勘災，陳其邁說，以美濃來看治水有效果。賴清德也說，立委邱議瑩告訴他，美濃市場上次莫拉克風災時淹水一層樓高，這次淹30公分，治水預算還是有發揮功能；會支持高市府所提的滯洪池等項預算。

上午8點30分，賴清德赴美濃溪畔的美濃市場勘災。聽取水利署、經濟部與高雄市府簡報後，他表示，中南部災情嚴重，特別是高雄市，聽完簡報後得知，這次高雄市雨量竟然比莫拉克大，感謝陳其邁市長團隊充分掌握資訊，預先防災、減災。

賴表示，這次旗山溪水位很快滿載，應該跟大潮有關係，因為大潮，所以旗山溪無法繼續排水，所以連帶導致上游美濃地區淹水。

賴清德指著簡報旁的牆壁說，立委邱議瑩跟他說，莫拉克颱風的時候，這裡（美濃市場）淹一層樓高，不過這次淹到看起來30公分高，「換句話說，我們這幾年投入的治水預算還是有發揮功能」。