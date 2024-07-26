台20線南橫公路明霸克露鋼便橋沖毀 桃源3部落又成孤島

凱米颱風挾帶雨量超越莫拉克風災，高雄山區台20線南橫公路、台29線那瑪夏路段、高132及藤枝林道等地交通至今尚未搶通。其中南橫勤和明霸克露鋼便橋遭洪水沖毀40公尺，梅山口又無法通往台東，梅山、拉芙蘭及復興3部落又再度淪為孤島。桃源區長杜司偉說，山上備有2周存糧，衛生所主任邱孟肇也駐守拉芙蘭，居民安全無虞。高市府統計，桃源、茂林兩地共661人交通受阻。

南橫公路明霸克露橋在2021年沖毀，此次豪雨再度沖毀鋼便橋及溪底便道，桃源區勤和、拉芙蘭及梅山部落共424人無法下山。

甲仙工務段指出，桃源區2天累積雨量超過1242毫米，昨天下午荖濃溪水暴漲，又加上玉穗溪土石流攻擊，明霸克露鋼便橋A1勤和端橋台引道沖毀40公尺。另布唐布納斯溪土石流侵襲，原來舊明霸克露橋約500公尺橋體已全遭洪水土石掩埋。

「這次災損很嚴重，勤和至復興約5公里路面全是土石！」杜司偉說，目前荖濃溪水位仍高，詳細受損情況須進一步確認，3部落孕婦及慢性病患均依規定提早撤離下山；各里有常用藥品備藥，山上物資可吃14天，大型機具已經在山上待命，只要水退就立即下場搶通道路。

此外，台29線臨11便道10k+200路基流失，6K+500、4K+150及0K+150等處也有災情，往高雄的聯外交通中斷，那瑪夏居民要改從嘉義下山。甲仙工務段指出，搶修人員及機具今天已進場，先設施工便道，後續視天候增加搶修量能。