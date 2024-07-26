屏東縣農損全台最嚴重 陳駿季：高屏全品項適農災救助

強颱凱米肆虐屏東縣，初估農損2.4億元、全台最嚴重，農業部長陳駿季今日南下屏東勘災，他說，今日下午召開專案會議，針對受災嚴重的高屏地區，預計全品項公告適用農業天然災害救助。

依農業部農業災情統計，至昨天下午5時全台農損逾3.6億元，其中以屏東縣2.4億元最嚴重。陳駿季今日前往屏東佳冬鄉及南州鄉勘查農業災情，他指出，目前天然災害地方申報作業不變，若認定為普遍性災害，地方不用逐場現勘，農業部可主動公告品項。

農業部因此配合地方政府，減少走程序的時間，「希望幫助農民盡快復耕。」他說，這次凱米颱風對高屏地區帶來很大雨量，農作物損害嚴重，下午召開專家會議，預計針對高屏全品項公告適用農業天然災害救助，盡快幫助農民回復生產。

文姓農民種植約60公頃的香蕉，他說，這次颱風風雨太大，造成香蕉伏倒、折斷，不少已經套袋的香蕉也掉落滿地，預估損失4成以上。依據屏東縣農業處統計，此次農損以香蕉最為嚴重，截至今日上午，受害面積約678公頃、損失約6389.5萬元。