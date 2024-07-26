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3艘貨輪擱淺屏東海岸 縣府嚴防油污洩漏

中央社／ 屏東縣26日電
凱米颱風造成3艘貨輪擱淺屏東外海，圖為擱淺在東港外海的喀麥隆籍吉娜（GINAN）貨輪。聯合報系記者劉學聖／攝影
凱米颱風造成3艘貨輪擱淺屏東外海，圖為擱淺在東港外海的喀麥隆籍吉娜（GINAN）貨輪。聯合報系記者劉學聖／攝影

颱風凱米造成3艘貨輪擱淺屏東海岸，屏東縣長周春米今天視察，目前雖油污暫無外露，縣府環保局已備妥攔油索、吸油棉等設備，可於第一時間應變避免造成污染。

擱淺在屏東縣外海的3艘貨輪，由北到南分別為東港外海的蒙古籍貨輪「BASIA」、喀麥隆籍貨輪「GINAN」及在枋山外海的印尼籍貨輪「IRIANA」，所幸船體沒有破損、人員平安，航港局已要求貨輪關閉油櫃避免洩漏，且在天候好轉時，應安排抽油降低污染風險並盡速移除船體。

周春米今天上午至屏北地區勘災後，下午又趕往東港大鵬灣青洲遊憩區視察擱淺的貨輪「GINAN」，並與航港局了解狀況，雖然海象仍然不佳，還好沒有油污染傳出，目前海巡署派員在岸邊定時定點巡邏觀察，注意船體有無傾斜或移動情形。

環保局提及，已整備緊急應變物資，包括攔油索、吸油棉、汲油設備等，萬一發生油品洩漏時，即可立即啟動緊急應變。

周春米 環保局 航港局

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