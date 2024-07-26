高雄停班停課第3天 百貨公司營業了！美食街人潮多

高雄市因為凱米颱風今天持續停班停課，但市區多家百貨公司今早陸續宣布將在中午過後開始營業，吸引許多民眾在百貨公司排隊等候入場。其中漢神巨蛋廣場在中午用餐時段，美食街湧入人潮，甚至到了下午1時33分許，鼎泰豐內用預計等候時間，仍須95分鐘。

高雄多家百貨公司昨天原本預計下午開始營業，但因為風雨強烈，市區也多處淹水，臨時決定暫停營業一天。今天高雄的百貨公司，包括漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、義享時尚廣場、義大世界購物廣場、大立百貨，大多宣布在中午12點開始營業，而Global Mall 環球新左營車站、SOGO高雄店，則在上午11點營業。