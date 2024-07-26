凱米「颱風尾」發威 金門出現11級陣風傳零星災情

「凱米」颱風來勢洶洶，金門連放2天颱風假，但「颱風尾」的威力從昨晚持續發威，深夜開始出現較大雨勢與瞬間強陣風，受到颱風外圍環流影響，金門風力明顯偏強，有10至12級強陣風，不少地區也陸續傳出災情，總計受理10件災情，有1件頹屋倒塌，其餘大多是路樹倒塌。

金門縣災害應變中心自今天上午9時起調降為三級開設，根據統計，受凱米颱風影響，截至中午12時止，

總計受理災情10件，包含路樹災情6件、道路災情1件、建物損毀1件(金城鎮小西門13號頹屋輕微受損)、其他災情2件，已處理完成災情7件，處理中災情3件。