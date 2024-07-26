南部颱風重災 賴清德總統：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼
凱米颱風帶來強烈雨勢，高雄部分已甚至超越當時莫拉克風災的日降雨量，總統賴清德今日到美濃受災地區勘災，當場宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬元。
「中央政府會編列預算減輕受災戶的財慘損失衝擊！」賴清德表示，高雄市政府目前已宣布家戶淹水超過50公分，會有1萬5的補助，中央則是全台灣的家戶若淹水超過50公分會補助2萬元，另外淹水50公分以下的中低收入戶，過去經濟部都是編列5千元補助，此項在陳其邁市長的要求下，中央允諾加碼到1萬元。
賴清德說，財政部已經做出9項稅務減免決定，其中包括綜合所得稅和營業所得稅，中央會與各縣市稅務單位合作，主動積極讓受災戶能減低賦稅，他也向因此在風災失去生命的國人表達哀悼、向受災戶表達慰問，強調未來國家的治水政策應該是因地制宜、綜合性的治水，也要讓市民盡快恢復日常生活並恢復市容。
這次凱米來襲恰逢國軍漢光40號演習；賴清德說，他在第一時間指示演習應做調整，讓國軍有餘力與地方政府合作、投入救災工作，尤其高雄的旗山溪的水位因為大潮漲得很快，快速滿載之下無法排水，造成上游的旗山美濃地區淹水災情。
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