快訊

南部颱風重災 賴清德總統宣布：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

老後不想和子女住 一表看銀髮宅費用能否取代家庭照顧

馬斯克變性女兒不忍了！砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

南部颱風重災 賴清德總統：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
賴清德宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬。記者徐白櫻／翻攝
賴清德宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬。記者徐白櫻／翻攝

凱米颱風帶來強烈雨勢，高雄部分已甚至超越當時莫拉克風災的日降雨量，總統賴清德今日到美濃受災地區勘災，當場宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬元。

「中央政府會編列預算減輕受災戶的財慘損失衝擊！」賴清德表示，高雄市政府目前已宣布家戶淹水超過50公分，會有1萬5的補助，中央則是全台灣的家戶若淹水超過50公分會補助2萬元，另外淹水50公分以下的中低收入戶，過去經濟部都是編列5千元補助，此項在陳其邁市長的要求下，中央允諾加碼到1萬元。

賴清德說，財政部已經做出9項稅務減免決定，其中包括綜合所得稅和營業所得稅，中央會與各縣市稅務單位合作，主動積極讓受災戶能減低賦稅，他也向因此在風災失去生命的國人表達哀悼、向受災戶表達慰問，強調未來國家的治水政策應該是因地制宜、綜合性的治水，也要讓市民盡快恢復日常生活並恢復市容。

這次凱米來襲恰逢國軍漢光40號演習；賴清德說，他在第一時間指示演習應做調整，讓國軍有餘力與地方政府合作、投入救災工作，尤其高雄的旗山溪的水位因為大潮漲得很快，快速滿載之下無法排水，造成上游的旗山美濃地區淹水災情。

賴清德宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬。記者徐白櫻／攝影
賴清德宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬。記者徐白櫻／攝影
賴清德宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬。記者徐白櫻／翻攝
賴清德宣布全台灣淹水50公分以上的民眾每一戶補助 2萬元，50公分以下的中低收入戶，過去經濟部編5000元，現在則加碼到1萬。記者徐白櫻／翻攝

凱米颱風

延伸閱讀

前瞻治水花884億⋯颱風來襲南部仍大淹水 陳菁徽：政府欠個道歉

【重磅快評】當兩岸陸船事件共識遇上全球反中大會

凱米颱風釀淹水災情 賴清德：防救災系統已全面啟動

到底挺不挺核能？綠委曝賴清德真實想法

相關新聞

整理包／26日停班停課資訊一覽 馬祖改全天、南台灣全放颱風假

；預計此颱風強度有持續減弱、暴風圈有縮小的趨勢。

影／彰化照常上班上課挨罵 王惠美臉書今早問候文如火上加油

凱米颱風造成彰化縣嚴重淹水，很多民眾要求今天能再度停班停課，避免危險及重建家園，但縣府昨晚仍宣布今天照常上班上課，造成縣...

凱米颱風外圍環流+西南風影響 豪大雨炸15縣市

凱米颱風外圍環流及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、...

距離凱米颱風遠為何高雄淹水嚴重？ 鄭明典1張圖解惑

凱米颱風昨天凌晨自宜蘭南澳登陸，4個小時後從桃園新屋出海。而遠在南部的高雄昨天持續性的超大豪雨，造成多處嚴重淹水，為何災...

輕颱凱米海陸警解除！ 強度持續減弱 暴風圈縮小

中央氣象署已於上午8時30分解除海上陸上颱風警報。根據氣象署最新氣象資料顯示，第3號颱風凱米上午8時的中心位置在馬祖的西...

南部颱風重災 賴清德總統：淹水50公分每戶補助2萬 中低入加碼

凱米颱風帶來強烈雨勢，高雄部分已甚至超越當時莫拉克風災的日降雨量，總統賴清德今日到美濃受災地區勘災，當場宣布全台灣淹水5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。