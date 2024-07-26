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高雄旗山淨水場因風災淹水 1.2萬戶停水到今天中午

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台灣自來水公司手巾寮淨水場。翻攝自Google
台灣自來水公司手巾寮淨水場。翻攝自Google

強烈颱風「凱米」帶來超大豪雨，造成高雄多處淹水，其中自來水公司旗山營運所旗山營運所手巾寮淨水場區也因為嚴重淹水，無法正常供水，導致高雄旗山區多處從昨天下午1點停水。台灣自來水公司說，預計今天中午12點恢復供水，大約有1.2萬戶受影響。

台灣自來水公司第七區管理處說，受凱米颱風影響，旗山營運所手巾寮淨水場區內外淹水嚴重，無法正常操作供水，從昨天下午1時停水，預計今天中午12時恢復。

水公司說，這次停水區域為高雄市旗山區竹峰里、大德里、上洲里、大林里、湄洲里、瑞吉里、鯤洲里、廣福里、中正里、圓富里、永和里、東昌里、三協里、東平里、太平里。

水公司表示，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待積水退後、檢修完成即會恢復供水。

水公司提醒民眾，將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後5小時復水，相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。

凱米颱風

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