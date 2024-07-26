高雄甲仙3小時灌進115毫米雨量 大雨持續小心土石流
凱米颱風重創高雄，中央氣象署持續對高雄市發布豪雨特報，其中小林氣象站今天清晨5時20分許測得甲仙區3小時雨量破115毫米，由於甲仙及那瑪夏山區有多處路段災損或預警性封閉，山區大雨仍持續中，氣象署呼籲小心土石流、坍方落石。
凱米颱風雖已從台灣出海，但受颱風及外圍環流影響，中央氣象署今清晨4時55分許仍持續對台灣西部多個縣市發布豪雨特報，包括台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣已有超大豪雨，苗栗縣已有局部豪雨。
氣象署指出，今天包括台中市、南投縣山區及嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨，苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門有局部大雨。
由於連日降雨，籲請民眾注意坍方落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言