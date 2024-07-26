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高雄甲仙3小時灌進115毫米雨量 大雨持續小心土石流

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄山區道路昨多處受損，多條道路都封閉無法通行。圖／原民會提供
高雄山區道路昨多處受損，多條道路都封閉無法通行。圖／原民會提供

凱米颱風重創高雄，中央氣象署持續對高雄市發布豪雨特報，其中小林氣象站今天清晨5時20分許測得甲仙區3小時雨量破115毫米，由於甲仙及那瑪夏山區有多處路段災損或預警性封閉，山區大雨仍持續中，氣象署呼籲小心土石流、坍方落石。

凱米颱風雖已從台灣出海，但受颱風及外圍環流影響，中央氣象署今清晨4時55分許仍持續對台灣西部多個縣市發布豪雨特報，包括台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣已有超大豪雨，苗栗縣已有局部豪雨。

氣象署指出，今天包括台中市、南投縣山區及嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨，苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門有局部大雨。

由於連日降雨，籲請民眾注意坍方落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

旗山溪昨溪水沖刷造成台29線那瑪夏五里埔臨11便道0K+150、4K+150、6K+500路段路基坍滑造成道路阻斷。圖／公路局提供
旗山溪昨溪水沖刷造成台29線那瑪夏五里埔臨11便道0K+150、4K+150、6K+500路段路基坍滑造成道路阻斷。圖／公路局提供

凱米颱風 嘉義 豪雨

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