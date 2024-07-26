高雄甲仙3小時灌進115毫米雨量 大雨持續小心土石流

凱米颱風重創高雄，中央氣象署持續對高雄市發布豪雨特報，其中小林氣象站今天清晨5時20分許測得甲仙區3小時雨量破115毫米，由於甲仙及那瑪夏山區有多處路段災損或預警性封閉，山區大雨仍持續中，氣象署呼籲小心土石流、坍方落石。

凱米颱風雖已從台灣出海，但受颱風及外圍環流影響，中央氣象署今清晨4時55分許仍持續對台灣西部多個縣市發布豪雨特報，包括台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣已有超大豪雨，苗栗縣已有局部豪雨。

氣象署指出，今天包括台中市、南投縣山區及嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨，苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門有局部大雨。