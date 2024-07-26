高雄石化管線4年後估減111公里 不再經82里

高雄長達932公里的石化管線布設在14個行政區內，危險不可測，居民終日不安。經發局表示，高雄港洲際2期石化品儲運中心將做為石化業者營運重點區域，民國117年起相關業者配合辦理管線停用與遷改，工業管線總長度預計可減少111公里，減少行經82個里，減少潛在受影響人數逾35萬人。

民國103年7月31日深夜高雄發生石化氣爆，32人死、300多人傷。當年地底石化管線89條、長度逾1200公里，目前剩71條、長度932公里，由14家業者營運。

氣爆事件將屆滿10年，地球公民基金會舉辦系列活動，與會者憂心在高雄地底穿越14個行政區的石化管線，危險不可測，要求設落日條款，管線不得通過人口稠密區。市長陳其邁指出，市府近年引入大數據管理、人工智慧（AI）技術，推動智慧石化，既有工業管線均完整建立「3D管線路徑數據圖資系統」，包含 X-Y-Z軸3D管線路徑的完整數據。

經發局強調，104年8月1日已成立管線安全辦公室，全年365天24小時值勤；未來配合高雄港洲際二期、石化工業區，加上亞洲新灣區開發，預計117年起辦理管線停用與遷改，收費工業管線總長度可減少111公里，減少行經82個里，對城市發展與居民安全有正面影響。