氣爆10年 高雄大社工業區降編仍卡關

高雄氣爆案屆滿10年，石化管線安全問題再次引發工業區降編爭議，高雄大社工業區「107大限」已過了6年，高市都委會民國108年通過特種工業區降編為乙種工業區的都市計畫案，但全案至今仍卡在內政部都委會，環團批政府「拖延不回應」。市府強調，支持降編的立場不變。

大社工業區面積109公頃，現有12家石化廠，當年政府承諾中油五輕停役後，民國107年就將大社工業區從特種工業區降編為乙種工業區，也就是所謂的「107大限」。不過108年3月22日高市都委會審議通過降編案送內政部審議後，迄無進展。

地球公民基金會執行長王敏玲說，氣爆事件過了10年，中油五輕已關廠，石化管線公里數雖減少，但沒看見管線落日規畫，大社工業區應該要快點降編。大社環境守護聯盟指出，內政部拖延此案，石化廠即可維持現狀，民眾力量最終會消散，還能有什麼解決辦法？

議員邱俊憲認為，大社工業區降編是政府承諾，一定要兌現，內政部花這麼多時間原地踏步，不僅民眾受不了，廠商也可能受不了，屆時高雄傳統產業該何去何從？籲政府提出有效對策，不是卡在哪裡不上不下，變成大家都輸。

仁大工業服務區主任薛世宏表示，經濟部與市府一直持續溝通中，暫無新進度；廠商的訴求不變，就是希望不要降編、維持現況 。

經發局表示，降編是政府承諾，高市府也依法朝乙種工業區方向推動；後續土地使用管制規範，除興建汽電共生、汰舊換新或為改善環境增加之設施外，非經建管或環保機關審核同意，不得再行新建或擴建。