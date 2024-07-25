高雄狂風暴雨仍有2.6萬戶停電 多處淹水影響搶修

颱風凱米影響，氣象署持續對高雄市發布大雷雨即時訊息，持續至下午4時；高雄一度逾10萬戶停電，目前仍有2.6萬餘戶停電，多處淹水影響台電搶修進度。

家住三民區陳小姐表示，家裡約中午左右就開始停電，淹水也持續湧入住家地下室；住家外建元路則是嚴重淹水，水深大約到小腿肚；不少車子怕拋錨不敢涉水而過，開到一半就掉頭，但也有汽車強行開過去，車子涉水如陸上行舟。

台電高雄區營業處透過訊息說明，目前高雄市區有多處道路多處積水，包括鼓山區高雄美術館周邊、三民區、鹽埕區七賢二路、七賢三路、瀨南街、鼓山區鼓山三路等路段，淹水造成搶修困難，目前鼓山、苓雅、鹽埕、新興等區搶修速度不得不放緩，請民眾多多諒解。

此外，受颱風凱米影響，林後四林、藤枝、雙流、墾丁延後開園，26日維持休園一日，將視巡查情形再評估開園日期；林業保育署屏東分署發布新聞稿指出，雖颱風凱米中心已於25日凌晨出海，依據中央氣象署預報，高屏山區近期仍將持續有強降雨。

另外，北大武山檜谷山莊及高屏地區各自然步道，因山區雨後含水量仍高，環境較不穩定，暫停開放時間延長至7月31日，將視巡查結果評估開放日期；檜谷山莊暫停開放期間，原已核准住宿山友可全額退費。