達悟族拜訪號 移到瑪家原民園區2樓展示

屏東縣瑪家鄉原住民族文化園區典藏1艘達悟族9對槳18人座大船「拜訪號Si Mangavang」，是全台最大拼板舟，曾由40多名中壯年族人徒手划槳展開18天航海之旅，轟動一時。因應園區常設展更新，重達1噸的拜訪號昨自1樓吊掛到2樓，移動過程由蘭嶼族人指導，符合傳統文化規範，表達最大尊重。

屏東縣原住民文化園區創設37年，預計10月重新開展，園區典藏的達悟族拼板舟，昨從文物館移置2樓，希望做最好展示，吊掛過程請到蘭嶼鄉東清部落精通造船工藝的族人張世凱全程指導。

原民文化發展中心主任邱黃肇崇說，達悟族對拼板舟相當尊敬，因此移動過程充分尊重部落要求。颱風天大家依舊上工，用最虔敬的心移置，「拼板舟是有生命的，過程中需陪伴呵護」。

原民文化發展中心指出， 拜訪號於2010年由蘭嶼東清部落族人打造，隔年由40多名中壯年族人展開18天、長達700多公里的徒手划漿之旅，傳承達悟族祖先與海洋共存共生智慧，也展示達悟族獨特工藝美學及高超航海紀錄。拜訪號原典藏在海洋國家公園管理處，2019年移至原住民文化園區，隔年辦「從那日出之地─蘭嶼大船拜訪號特展」。這次原民文化園區常設展，將以沉浸式影音手法重現達悟族人橫渡黑潮的歷史。