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高捷未賣兒童票 家長批不便民

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市超過13萬名國小生，因小學生無學生證，無法結合一卡通使用捷運等大眾運輸工具，市府雖推出捷運兒童卡，但需自費100元申辦，12個工作天才能取卡，家長抱怨，雙北孩童持具悠遊卡功能的數位學生證、兒童優惠卡或憑身分證明就能臨櫃買兒童優惠票，高雄卻不能，即使刷一卡通，也以全票計費，非常不便，高雄市政府表示，今年開放國中生學生證結合一卡通功能，小學生部分仍在研議解決。

高雄捷運規定，旅客乘車一律全票收費，未滿6歲兒童由已購票的旅客陪同可免費乘車。由於高捷未賣兒童票，市府規畫6歲以上未滿12歲兒童檢附身分證明和大頭貼，繳費100元可申辦捷運兒童卡，憑卡單程捷運、輕軌打5折；但市議員宋立彬指出，許多家庭不知道捷運兒童卡須提前申辦，到現場只能買全票，抱怨四起。

台北市孩童持學校發放具悠遊卡功能的數位學生證，或持公所發的兒童優惠卡就能享優惠，憑身分證明臨櫃亦能買6折兒童票；新北市由國小統一發送兒童卡，享票價4折優惠，桃園臨櫃可買8折兒童票；高市捷運兒童卡，須自費申辦。

鄭姓家長說，平時帶孩子出遊搭捷運，沒法買兒童票，申辦兒童卡則要花100元還等2周。若能開通臨櫃買兒童票，對少量搭乘的家庭就方便不少。議員宋立彬說，雙北孩童都能直接使用市府發放的各式兒童卡搭捷運，高雄兒童不辦卡只能買全票！此外，高捷未開放兒童持身分證明可臨櫃買兒童票，很不便民。

高市教育局表示，今年已開放國中生學生證結合一卡通功能，國小學童因為沒有學生證，加上搭大眾運具通學比例較低，市府仍在研議中；交通局則說，高捷僅開放自費申辦兒童卡，至今已發送4萬餘張，日前也與社會局、捷運局、高捷公司及交通局協調開放單程優惠票。高捷公司表示，票價優惠與訂價是由市府法規規定，臨櫃販售兒童票涉及身分辨別問題，小學生未領身分證，仍待市府公布詳細執行內容。

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