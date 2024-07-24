不畏風雨…達悟族拜訪號大船移動吊掛 原民園區常設展啟動

今天是颱風天，位在屏東縣瑪家鄉的原民文化發展中心原住民族文化園區典藏一艘達悟族9對槳18人座大船，為台灣最大拼板舟，族人命名為「拜訪號Si Mangavang」，曾在民國100年在部落耆老帶領下，由40多名中壯年族人展開為期18天的徒手划槳航海之旅。因應園區常設展更新，「拜訪號」今從1樓吊掛到2樓，蘭嶼族人特別到場指導，確保展示、移動過程符合傳統文化規範。

原民文化發展中心主任邱黃肇崇說，颱風天，大家依舊上工，用最虔敬的心，準備將這艘別具意義拼板舟「拜訪號Si Mangavang」吊掛到2樓，做更好的展示，拼板舟是有生命的，過程中要一直陪伴呵護。今年是原住民文化園區37年，配合常設展預計10月重新開展，拼板舟吊掛到2樓，大家做好萬全準備，讓移動過程平安順利，也為文化園區10月常設展重新開展開始。

今天移動吊掛過程，台東縣蘭嶼鄉東清部落族人張世凱指導，張世凱精通造船工藝。邱黃肇崇說，達悟族人對拼板舟相當尊敬，過程中要充分尊重部落討論，移動過程要照部落要求移動，表達對拼板舟尊重。

原民文化發展中心指出，園區文物館豐富館藏量中典藏一艘達悟族9對槳18人座大船，由蘭嶼東清部落族人民國99年開始協力打造，是台灣最大拼板舟，命名為拜訪號（Si Mangavang），拜訪號在民國100年在東清部落耆老的帶領下，由40多名中壯年族人展開一趟為期18天、沿台灣海岸由南至北拜訪各城市，長達700多公里的徒手划漿航海之旅，傳承達悟族祖先與海洋共存共生智慧，展示達悟族獨特工藝美學及高超航海紀錄。

原民文化園區指出，原典藏在海洋國家公園管理處的拜訪號，民國108年移至文化園區典藏，109年與部落共同合作辦理「從那日出之地─蘭嶼大船拜訪號（Si Mangavang）特展」

原民文化園區表示，本次常設展將重約一噸拜訪號大船規畫在文物陳列館2樓展出，以影音沉浸式新影展示手法完整重現達悟族人橫渡黑潮的歷史，今移運拜訪號大船作業，族人及中心同仁協助，人力移運和機具吊掛，歷時一上午順利移至2樓展出。常設展更新開幕預計10月下旬。