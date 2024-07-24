快訊

凱米「完全沒受山脈阻擋」 粉專：完美的大型颱風教科書

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

不畏風雨…達悟族拜訪號大船移動吊掛 原民園區常設展啟動

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影

今天是颱風天，位在屏東縣瑪家鄉的原民文化發展中心原住民族文化園區典藏一艘達悟族9對槳18人座大船，為台灣最大拼板舟，族人命名為「拜訪號Si Mangavang」，曾在民國100年在部落耆老帶領下，由40多名中壯年族人展開為期18天的徒手划槳航海之旅。因應園區常設展更新，「拜訪號」今從1樓吊掛到2樓，蘭嶼族人特別到場指導，確保展示、移動過程符合傳統文化規範。

原民文化發展中心主任邱黃肇崇說，颱風天，大家依舊上工，用最虔敬的心，準備將這艘別具意義拼板舟「拜訪號Si Mangavang」吊掛到2樓，做更好的展示，拼板舟是有生命的，過程中要一直陪伴呵護。今年是原住民文化園區37年，配合常設展預計10月重新開展，拼板舟吊掛到2樓，大家做好萬全準備，讓移動過程平安順利，也為文化園區10月常設展重新開展開始。

今天移動吊掛過程，台東縣蘭嶼鄉東清部落族人張世凱指導，張世凱精通造船工藝。邱黃肇崇說，達悟族人對拼板舟相當尊敬，過程中要充分尊重部落討論，移動過程要照部落要求移動，表達對拼板舟尊重。

原民文化發展中心指出，園區文物館豐富館藏量中典藏一艘達悟族9對槳18人座大船，由蘭嶼東清部落族人民國99年開始協力打造，是台灣最大拼板舟，命名為拜訪號（Si Mangavang），拜訪號在民國100年在東清部落耆老的帶領下，由40多名中壯年族人展開一趟為期18天、沿台灣海岸由南至北拜訪各城市，長達700多公里的徒手划漿航海之旅，傳承達悟族祖先與海洋共存共生智慧，展示達悟族獨特工藝美學及高超航海紀錄。

原民文化園區指出，原典藏在海洋國家公園管理處的拜訪號，民國108年移至文化園區典藏，109年與部落共同合作辦理「從那日出之地─蘭嶼大船拜訪號（Si Mangavang）特展」

原民文化園區表示，本次常設展將重約一噸拜訪號大船規畫在文物陳列館2樓展出，以影音沉浸式新影展示手法完整重現達悟族人橫渡黑潮的歷史，今移運拜訪號大船作業，族人及中心同仁協助，人力移運和機具吊掛，歷時一上午順利移至2樓展出。常設展更新開幕預計10月下旬。

達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
拼板舟成功吊掛到二樓。記者劉星君／攝影
拼板舟成功吊掛到二樓。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影
達悟族拼板舟「拜訪號」典藏在原民文化園區，園區啟動更新常設展，今天將1噸重的拜訪號從1樓吊掛移置到2樓，大家秉持虔敬心，遵循部落傳統，順利完成。記者劉星君／攝影

凱米颱風 原住民 文物

延伸閱讀

中颱凱米暴風圈進入陸地 全台風雨漸增強 蘭嶼11級陣風

欣陸 奪嘉義汙水廠標案

賊星該敗！國道翻車 彰檢破獲大規模非法掩埋

颱風凱米近逼 雪霸園區8登山隊29人全面撤退

相關新聞

不畏風雨…達悟族拜訪號大船移動吊掛 原民園區常設展啟動

今天是颱風天，位在屏東縣瑪家鄉的原民文化發展中心原住民族文化園區典藏一艘達悟族9對槳18人座大船，為台灣最大拼板舟，族人...

屏東總圖 獲綜合卓越成就獎

2024國家卓越建設獎昨在台北頒獎，屏東縣政府獲9項大獎，其中屏東縣立圖書館總館今年再奪2座「卓越獎」，並獲「綜合卓越成...

地下街助陣 高捷高雄站運量增

高雄地下街經濟逐漸成形，高雄車站「高雄駅一番街」去年12月開幕，打造南台灣動漫ACG中心，假日人潮聚集，帶動高雄捷運高雄...

TPASS加持高雄地下街經濟發威 高捷高雄車站運量衝第2

高雄地下街經濟逐漸成形，高雄車站「高雄駅一番街」去年12月開幕，打造南台灣動漫ACG中心，假日人潮聚集，也帶動高雄捷運R...

高雄過港隧道鼓風機遭撞 高港求償1000萬元

高雄過港隧道昨天發生鼓風機掉落事故，貨櫃車撞倒隧道內排風設備，造成旗津往前鎮方向全線封閉，交通嚴重回堵。高雄港務分公司表...

長治鄉長補選...吳亮慶喊若賄選不得好死 邱佳娟淚灑記者會

屏東縣長治鄉長補選本月27日登場，無黨籍吳亮慶與民進黨徵召邱佳娟隔空交火；吳亮慶今開記者會指控對手用各種手段打壓、抹黑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。