屏東總圖 獲綜合卓越成就獎

2024國家卓越建設獎昨在台北頒獎，屏東縣政府獲9項大獎，其中屏東縣立圖書館總館今年再奪2座「卓越獎」，並獲「綜合卓越成就獎」至高殊榮；屏菸1936文化基地屏東縣立美術館、典藏中心分別獲最佳規畫設計類特別獎、環境文化類金質獎，展現屏縣文化建設的進步與努力。

文化處指出，屏東總圖繼2021國家卓越建設獎最佳規畫設計獎、2023最佳施工品質卓越獎，今年再獲管理維護類、環境文化類最高榮譽「卓越獎」，大滿貫拿下4大類的卓越獎公有建築，本屆並獲頒最高榮譽「綜合卓越成就獎」，累計獲5座大獎。

文化處表示，屏東總圖有森林裡圖書館美稱，藏書近60萬冊，每天3千多人次進館，讓閱讀成為屏東人的日常，精進各項友善設施，南國漫讀節、全齡化閱讀推廣、通閱通還，帶動閱讀人口成長。

施工中屏東縣立美術館，獲最佳規畫設計類特別獎，以屏菸14號倉庫修復再造，2層樓、1200坪，為引進自然光，將倉庫建築部分牆體及樓板打除，塑造最佳照明，創造空間趣味，凸顯屏菸的工業文資，預計2025年中完工。

文化處指出，獲環境文化類金質獎屏東縣典藏中心，歷史建築再利用，19號倉庫改造專業文物及藝術品典藏及展示空間，3千餘件的文物已就緒，配有文物修復。

國家卓越建設獎被譽為台灣年度建築最高榮譽之一，昨頒獎典禮由副總統蕭美琴頒獎，副縣長黃國榮代表領獎。