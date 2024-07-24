快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東總圖 獲綜合卓越成就獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東總圖相繼獲國家卓越建設獎，奪4大「卓越獎」與「綜合卓越成就獎」共5座獎項殊榮。圖／屏東縣政府文化處提供
屏東總圖相繼獲國家卓越建設獎，奪4大「卓越獎」與「綜合卓越成就獎」共5座獎項殊榮。圖／屏東縣政府文化處提供

2024國家卓越建設獎昨在台北頒獎，屏東縣政府獲9項大獎，其中屏東縣立圖書館總館今年再奪2座「卓越獎」，並獲「綜合卓越成就獎」至高殊榮；屏菸1936文化基地屏東縣立美術館、典藏中心分別獲最佳規畫設計類特別獎、環境文化類金質獎，展現屏縣文化建設的進步與努力。

文化處指出，屏東總圖繼2021國家卓越建設獎最佳規畫設計獎、2023最佳施工品質卓越獎，今年再獲管理維護類、環境文化類最高榮譽「卓越獎」，大滿貫拿下4大類的卓越獎公有建築，本屆並獲頒最高榮譽「綜合卓越成就獎」，累計獲5座大獎。

文化處表示，屏東總圖有森林裡圖書館美稱，藏書近60萬冊，每天3千多人次進館，讓閱讀成為屏東人的日常，精進各項友善設施，南國漫讀節、全齡化閱讀推廣、通閱通還，帶動閱讀人口成長。

施工中屏東縣立美術館，獲最佳規畫設計類特別獎，以屏菸14號倉庫修復再造，2層樓、1200坪，為引進自然光，將倉庫建築部分牆體及樓板打除，塑造最佳照明，創造空間趣味，凸顯屏菸的工業文資，預計2025年中完工。

文化處指出，獲環境文化類金質獎屏東縣典藏中心，歷史建築再利用，19號倉庫改造專業文物及藝術品典藏及展示空間，3千餘件的文物已就緒，配有文物修復。

國家卓越建設獎被譽為台灣年度建築最高榮譽之一，昨頒獎典禮由副總統蕭美琴頒獎，副縣長黃國榮代表領獎。

屏東縣政府 歷史建築

延伸閱讀

盼留偏鄉師 屏東牡丹國中重建教職員宿舍

國家卓越建設獎 屏東總圖奪4大「卓越獎」大滿貫

財產申報身價破5億？蘇清泉解釋名下土地「大部分繼承而來」

世界頂級酒店品牌嘉佩樂集團 落腳屏東打造亞洲最奢華海景溫泉度假村

相關新聞

地下街助陣 高捷高雄站運量增

高雄地下街經濟逐漸成形，高雄車站「高雄駅一番街」去年12月開幕，打造南台灣動漫ACG中心，假日人潮聚集，帶動高雄捷運高雄...

屏東總圖 獲綜合卓越成就獎

2024國家卓越建設獎昨在台北頒獎，屏東縣政府獲9項大獎，其中屏東縣立圖書館總館今年再奪2座「卓越獎」，並獲「綜合卓越成...

TPASS加持高雄地下街經濟發威 高捷高雄車站運量衝第2

高雄地下街經濟逐漸成形，高雄車站「高雄駅一番街」去年12月開幕，打造南台灣動漫ACG中心，假日人潮聚集，也帶動高雄捷運R...

高雄過港隧道鼓風機遭撞 高港求償1000萬元

高雄過港隧道昨天發生鼓風機掉落事故，貨櫃車撞倒隧道內排風設備，造成旗津往前鎮方向全線封閉，交通嚴重回堵。高雄港務分公司表...

長治鄉長補選...吳亮慶喊若賄選不得好死 邱佳娟淚灑記者會

屏東縣長治鄉長補選本月27日登場，無黨籍吳亮慶與民進黨徵召邱佳娟隔空交火；吳亮慶今開記者會指控對手用各種手段打壓、抹黑，...

高雄上半年失業率六都最低 陳其邁分析原因

行政院主計總處公布最新統計數據，2024年上半年全國失業率3.36％，高雄市失業率3.3％，較上期減少0.1％，總體失業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。