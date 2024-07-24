地下街助陣 高捷高雄站運量增

高雄地下街經濟逐漸成形，高雄車站「高雄駅一番街」去年12月開幕，打造南台灣動漫ACG中心，假日人潮聚集，帶動高雄捷運高雄車站搭乘人次，連續3個月超過巨蛋站，居高捷運量第2名。經營的墨凡公司表示，今年開始買氣提升，整體營運已穩定收支平衡。

高捷車站除了後勁站未建置販賣店，以及鳳山西站2間販賣店尚未出租，其他車站販賣店均有進駐。高雄車站及美麗島站委由墨凡經營，並且已標下三多商圈站經營權，其他車站均由高捷自營。

墨凡總經理薛浚鴻表示，美麗島站打造捷運型休憩站；高雄車站打造南台灣動漫ACG中心，有各類動漫市集；三多商圈站以小資族美麗健康為主題。受疫情影響，最低迷時期商場月虧百萬元以上，今年起買氣提升，農曆年後更明顯，政府推TPASS，加上市府辦演唱會及捷運行銷，景氣好轉，帶動人潮。

人潮提升顯現車站運量，高捷高雄車站4到6月日均運量1萬2769人次，較去年同期成長21%，贏過巨蛋站的1萬1922人次，成為第2名擺脫萬年老三。高捷月中在左營站「貓站長蜜柑專賣店」開張，每日造訪破千人，1周多來營業額破百萬元。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，交通站點因人潮匯聚，結合商業發展效益更彰顯。除車站經濟，附近商圈如何有效與車站結合發展，將商圈特色行銷，有賴店家及市府合作。

市議員張博洋表示，新高雄車站具獨特天棚設計可供乘客休憩，應將人潮從地下空間帶至路面，強化周邊商圈結合，創造雙贏。