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澎湖南寮電動小火車首航 響應在地低碳旅遊

中央社／ 澎湖縣23日電

曾獲全球百大綠色旅遊目的地的南寮社區，電動小火車「龜壁號」今天首航，民眾可搭乘瀏覽南北寮奎壁風光與鄉村田野景色，讓在地低碳綠色旅遊永續發展。ˉ

2024澎湖南寮小火車「龜壁號」，今天由湖西鄉長陳振中、議員吳政杰、許育愷、蔡清續、澎湖國家風景區管理處長洪志光、國防部前副部長蒲澤春等台澎兩地首長民代近200人共同見證小火車首航，現場也提供南寮社區的文創產品，盼為地方帶來生機，為社區經濟帶來活水。

澎湖南寮社區發展協會理事長陳有擇表示，社區推動低碳綠色旅遊，與國內鳴謙科技公司合作，引進電動遊園小火車，老弱婦孺等民眾可搭乘小火車，免日曬步行，瀏覽南北寮奎壁風光鄉村田野景色，非常舒適便捷。

陳有擇表示，南寮小火車「龜壁號」，掛有兩節車廂，每車廂可載客20人，滿載40人，未來每週二、四、六的下午4時至5時30分，每半小時從社區活動中心發車一次，沿途可欣賞魚灶、樹屋、第一口百年古井、雞母狗公園、龜壁海墘、營頭石敢當、滑輪取水、牛屎窟、硓古菜宅、南北寮漁港與龜壁港灣等美景，全程3.5公里，約18分鐘，票價新台幣120元。

澎湖南寮社區為澎湖湖西偏鄉的小農漁村，先民以捕魚務農為業，至今保有澎湖傳統生活樣貌，民國100年起，積極推動社區總體營造，曾榮獲第3屆國家環境教育獎社區組優等，環境部環境教育設施場所認證，低碳永續家園銀級獎，交通部觀光署2019小鎮漫遊景點，以及2017、2018連續兩年獲選全球百大綠色旅遊目的地。

澎湖 火車 綠色

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