TPASS加持高雄地下街經濟發威 高捷高雄車站運量衝第2

高雄地下街經濟逐漸成形，高雄車站「高雄駅一番街」去年12月開幕，打造南台灣動漫ACG中心，假日人潮聚集，也帶動高雄捷運R11高雄車站搭乘人次，已連續3個月超過R14巨蛋站，居高捷運量第2名。經營的墨凡公司表示，今年開始買氣提升，加上TPASS政策加持，目前整體營運已穩定收支平衡。

目前高捷車站除了R20後勁站未建置販賣店，及O11鳳山西站2間販賣店尚未出租外，其他車站販賣店均有進駐使用。其中高雄車站及美麗島站委由墨凡經營，並已標下R8三多商圈站經營權，其他車站則均由高捷自營。

墨凡總經理薛浚鴻表示，營運目標定位是將美麗島站打造為捷運型休憩站，包括二手文物、文創、藝文市集；高雄車站打造為南台灣ACG中心，有各類動漫市集；三多商圈站打造為小資族美麗健康世界，包括各類配件、美妝市集。

他說，受疫情影響，過去最低迷時期商場月虧百萬元以上，所幸今年開始買氣提升，農曆年後更為明顯，現整體營運已穩定收支平衡。他分析原因，主要是政府推出TPASS政策，加上市府舉辦多場演唱會及捷運行銷策略，及整體景氣好轉，帶動消費人潮。

人潮提升也顯現在車站運量上，高雄車站運量長期為高捷第3名，但四到六月連續3個月，日均運量1萬2769人次，不但較去年同期成長21%，也贏過巨蛋站1萬1922人次，成為第2名擺脫萬年老三地位。

另外高捷月中在R16左營站的「貓站長蜜柑專賣店」開張，每日造訪人數破千人，一周多來營業額突破百萬元，成功帶動車站商場人潮。高捷表示，高捷車站空間會持續因應環境來調整活化，除了本業與土開外，也有工程、顧問、勞務、科專合作等多角化服務，以期永續經營。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，交通站點因人潮匯聚，結合商業發展效益更彰顯。除了車站經濟外，附近的商圈如何有效與車站結合發展，將商圈特色行銷出去，有賴店家及市府合作，與車站一起發展、共榮共好。