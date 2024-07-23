高雄過港隧道鼓風機遭撞 高港求償1000萬元

高雄過港隧道昨天發生鼓風機掉落事故，貨櫃車撞倒隧道內排風設備，造成旗津往前鎮方向全線封閉，交通嚴重回堵。高雄港務分公司表示，將對貨運公司求償維修費用約1000萬元。

高雄港務警察總隊昨天下午4時15分許獲報，指旗津往前鎮方向過港隧道鼓風機掉落，造成全線無法通車，警方派員到場交管協助隧道內車輛退出，並報隧管中心通知拖吊車協處，昨晚約8時許全線恢復正常通行。

過港隧道於民國73年5月18日通車，至今它仍是台灣唯一的海底隧道。過港隧道是長1550公尺的海底隧道，以沉埋管施工方式將隧道置於水深14公尺的海底，其上方正是高雄港第二港口主航道，使用年限50年。

過港隧道開通至今40年，為提供安全運輸環境，延壽工程已於2020年完工，可延長年限至2049年；第二過港隧道可行性評估已經確定採用漁港路路廊，預估2039年動工，銜接第一過港隧道。