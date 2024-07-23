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長治鄉長補選...吳亮慶喊若賄選不得好死 邱佳娟淚灑記者會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長治鄉長補選候選人民進黨邱佳娟（右二）開記者會回擊。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選候選人民進黨邱佳娟（右二）開記者會回擊。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉長補選本月27日登場，無黨籍吳亮慶與民進黨徵召邱佳娟隔空交火；吳亮慶今開記者會指控對手用各種手段打壓、抹黑，今起成立反賄選抓鬼大隊，並發毒誓「若我這次賄選，不得好死」。對手邱佳娟淚灑記者會，選舉不應該波及到她的家人，並指對手胡亂指控。

吳亮慶今開記者會說，他這幾天承受很大壓力，他成立反賄選抓鬼大隊，40名一起幫忙抓賄選，呼籲檢警保持公平公正，不要袒護，他也重申，「我吳亮慶在這次鄉長選舉若有買任何一票，我不得好死」，若有人抓到賄選，那是假的，用不實檢舉混淆檢調查賄搞烏龍，散播帶走樁腳的假訊息，造謠栽贓說他被抓到買票。

吳亮慶重申，「我若買票我不得好死，若有是他們製造的」，大家要提高防備心裡，「我肯定支持反賄選」。

吳亮慶還批對手邱佳娟為什麼長治鄉有三個社區協會都設在邱家，理事長都是邱、跟邱的父母親在當，還曾因違反公職人員利益衝突法被監察院處分。今晚23日要辦造勢活動，為什麼要選在屏東市，還一台一台遊覽車開去載。

對於吳亮慶指控，邱佳娟今開記者會回批，邱佳娟說，吳亮慶是被法院認證買票，被判當選無效，「不要打人喊救人、做賊喊捉賊，真的非常可笑」，吳亮慶的一生有多罄竹難書，不必由她來說，長治人都清楚，她相信選民的眼睛是雪亮的，長治人更是輕易就能判斷誰才是可能買票的人。

對於選戰波及父母親，邱佳娟淚灑記者會，她哽咽說，參選初衷要打一場乾淨選舉，但現在對手攻擊家人，她覺得很對不起爸爸媽媽。邱佳娟說明，社區理事長都是為大家服務且沒有薪水，無法接受別人抹黑父母親的清白，讓他們白白受委屈，這不是長治人樂見的選戰。

對於協會的指控，邱佳娟說明，該筆經費是由其他代表簽請鄉公所補助，但因自己同為代表，才被惡意檢舉，沒想到這次選舉又被拿來惡意操作；造勢晚會遊覽車部分，依中選會網站公告，「單純動員群眾，以車輛載運往返競選活動會場 ，不構成賄選行為」，邱佳娟23日的說明會因天候不穩，可能下雨，長治又沒有大型室內聚會場所，才借用屏東市餐廳以遊覽車載送支持者，呼籲有心人士不要再惡意操作。

長治鄉長補選四搶一，無黨籍吳亮慶、民進黨的邱佳娟、無黨籍的陳琮賀與國民黨邱炬峰。選戰面臨綠營分裂，吳亮慶與邱佳娟隔空交鋒。

屏東縣長治鄉長補選候選人民進黨邱佳娟開記者會回擊，對於選舉，對手攻擊父母親感到很不捨，記者會上一度哽咽。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選候選人民進黨邱佳娟開記者會回擊，對於選舉，對手攻擊父母親感到很不捨，記者會上一度哽咽。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選本周六登場，候選人無黨籍吳亮慶（中）今開記者會並發下毒誓「若我這次賄選，不得好死」。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選本周六登場，候選人無黨籍吳亮慶（中）今開記者會並發下毒誓「若我這次賄選，不得好死」。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選候選人無黨籍吳亮慶今開記者會指控對手用各種手段打壓、抹黑，今起成立反賄選抓鬼大隊，並發毒誓「若我這次賄選，不得好死」。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長補選候選人無黨籍吳亮慶今開記者會指控對手用各種手段打壓、抹黑，今起成立反賄選抓鬼大隊，並發毒誓「若我這次賄選，不得好死」。記者劉星君／攝影

記者會 賄選

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