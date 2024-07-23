長治鄉長補選...吳亮慶喊若賄選不得好死 邱佳娟淚灑記者會

屏東縣長治鄉長補選本月27日登場，無黨籍吳亮慶與民進黨徵召邱佳娟隔空交火；吳亮慶今開記者會指控對手用各種手段打壓、抹黑，今起成立反賄選抓鬼大隊，並發毒誓「若我這次賄選，不得好死」。對手邱佳娟淚灑記者會，選舉不應該波及到她的家人，並指對手胡亂指控。

吳亮慶今開記者會說，他這幾天承受很大壓力，他成立反賄選抓鬼大隊，40名一起幫忙抓賄選，呼籲檢警保持公平公正，不要袒護，他也重申，「我吳亮慶在這次鄉長選舉若有買任何一票，我不得好死」，若有人抓到賄選，那是假的，用不實檢舉混淆檢調查賄搞烏龍，散播帶走樁腳的假訊息，造謠栽贓說他被抓到買票。

吳亮慶重申，「我若買票我不得好死，若有是他們製造的」，大家要提高防備心裡，「我肯定支持反賄選」。

吳亮慶還批對手邱佳娟為什麼長治鄉有三個社區協會都設在邱家，理事長都是邱、跟邱的父母親在當，還曾因違反公職人員利益衝突法被監察院處分。今晚23日要辦造勢活動，為什麼要選在屏東市，還一台一台遊覽車開去載。

對於吳亮慶指控，邱佳娟今開記者會回批，邱佳娟說，吳亮慶是被法院認證買票，被判當選無效，「不要打人喊救人、做賊喊捉賊，真的非常可笑」，吳亮慶的一生有多罄竹難書，不必由她來說，長治人都清楚，她相信選民的眼睛是雪亮的，長治人更是輕易就能判斷誰才是可能買票的人。

對於選戰波及父母親，邱佳娟淚灑記者會，她哽咽說，參選初衷要打一場乾淨選舉，但現在對手攻擊家人，她覺得很對不起爸爸媽媽。邱佳娟說明，社區理事長都是為大家服務且沒有薪水，無法接受別人抹黑父母親的清白，讓他們白白受委屈，這不是長治人樂見的選戰。

對於協會的指控，邱佳娟說明，該筆經費是由其他代表簽請鄉公所補助，但因自己同為代表，才被惡意檢舉，沒想到這次選舉又被拿來惡意操作；造勢晚會遊覽車部分，依中選會網站公告，「單純動員群眾，以車輛載運往返競選活動會場 ，不構成賄選行為」，邱佳娟23日的說明會因天候不穩，可能下雨，長治又沒有大型室內聚會場所，才借用屏東市餐廳以遊覽車載送支持者，呼籲有心人士不要再惡意操作。