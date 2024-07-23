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高雄上半年失業率六都最低 陳其邁分析原因

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院主計總處昨公布最新統計數據，2024年上半年15至24歲之失業率為6.8％，六都最低，也創下近30年新低。圖／高市勞工局提供
行政院主計總處昨公布最新統計數據，2024年上半年15至24歲之失業率為6.8％，六都最低，也創下近30年新低。圖／高市勞工局提供

行政院主計總處公布最新統計數據，2024年上半年全國失業率3.36％，高雄市失業率3.3％，較上期減少0.1％，總體失業率為六都最低。其中15至24歲之失業率為6.8％，六都最低，也創下近30年新低。市長陳其邁表示，此結果顯示，市府在缺工就業獎勵、雇用獎助、多元配套的實習媒合計畫及招商，有很大進步。

15至24歲之失業率為六都最低，青年局長張以理分析，大港青年實習媒合計畫、新媒體人才培育中心、大港青年職涯發展暨產業導航計畫、表演藝術發展及音樂培力、校園電競人才培育暨體驗學系計畫等措施見效。

勞工局長江健興表示，今年上半年勞工局與31所高中職暨大專院校合辦42場駐點服務或入班宣導，畢業季安排智崴全球、漢翔航空工業、無印良品及南六企業等企業規畫提升求職能力課程及職場觀摩。另設立銀髮人才服務據點，協助中高齡者及高齡者就業。

市長陳其邁今天在市政會議前受訪表示，台積電及很多國際大廠陸續進駐，擴大相關就業人口，從上半年度的失業率來看，高雄不管是在缺工就業獎勵或雇用獎助、多元配套的實習媒合計畫及相關招商，有很大的一個進步。

陳其邁認為，隨著AI產業鏈進駐，不管新產業進駐，或傳統產業面臨的數位轉型跟淨零轉型，都需要大量的就業人口進駐，市府會跟產業密切配合，希望從就業、人才培育到整個相關的安家計畫，減輕年輕人在住屋、扶老或托育等相關負擔，讓高雄成為一個宜居城市。

行政院主計總處昨公布最新統計數據，2024年上半年15至24歲之失業率為6.8％，六都最低，也創下近30年新低。圖／高市勞工局提供
行政院主計總處昨公布最新統計數據，2024年上半年15至24歲之失業率為6.8％，六都最低，也創下近30年新低。圖／高市勞工局提供
行政院主計總處昨公布最新統計數據，2024年上半年高雄市失業率3.3％，較上期減少0.1％，總體失業率為六都最低。圖／高市勞工局提供
行政院主計總處昨公布最新統計數據，2024年上半年高雄市失業率3.3％，較上期減少0.1％，總體失業率為六都最低。圖／高市勞工局提供

失業 陳其邁 青年

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