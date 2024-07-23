屏東南國音樂節彭佳慧開唱 7月27日藝遊卡搶先購享7折

屏東南國音樂節9月登場，縣府今年邀請金曲歌后彭佳慧回鄉演出，為音樂盛事揭開序幕，更匯集國內外音樂家及演藝團隊，27日起開放屏東藝遊卡友搶先購，還可享7折優惠。

縣府今天發布新聞稿表示，南國音樂節備受樂迷期待的黑膠音樂會，今年邀請屏東麟洛鄉女兒彭佳慧演出，9月14日晚上7時30分及15日下午3時，於屏東演藝廳各有1場，帶領樂迷沉醉在「彭氏情歌」之中。

音樂節系列節目從9月持續至12月，包括屏東縣政府培訓的阿卡貝拉人聲樂團年度音樂會「愛．音為有你」、德國首席抒情男高音普列加迪恩「舒伯特連篇歌曲之夜」，詮釋舒伯特經典中的經典；台灣小提琴之母「李淑德教授繁星系列」，由小提琴家陳沁紅演出；立陶宛室內樂團台灣巡迴場、原聲巴洛克樂團獻上巴赫與韋瓦第的經典之作及「聖詠巴赫管風琴音樂會」帶來視聽饗宴。

文化處表示，今年南國音樂節以「我與社群、社會的關聯性」為主題，不只音樂，也為喜歡戲劇及舞蹈觀眾提供多元節目，有全民大劇團、布拉瑞揚舞團、高偉恩X両両製造聚團、嚎哮排演等，還有屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團等屏東品牌演藝團隊，要充飽大家的藝術能量。

文化處提及，27日下午2時開放屏東藝遊卡友，可享早鳥7折優先購票，每卡每場次限購4張；全面開放售票於8月1日下午2時開放，購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活。