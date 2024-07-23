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議員籲認錯歸墊9.3億氣爆善款 陳其邁：依判決結果處理

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨議員陳麗娜要求市府認錯並歸墊善款，市長陳其邁回應，相關法律訴訟還在進行，會依最後判決結果進行後續處理。記者徐白櫻／攝影
國民黨議員陳麗娜要求市府認錯並歸墊善款，市長陳其邁回應，相關法律訴訟還在進行，會依最後判決結果進行後續處理。記者徐白櫻／攝影

高雄氣爆市府代位求償官司二審判決出爐，高雄市政府責任由4成變8成，高雄氣爆調查小組前召集人、市議員陳麗娜認為，氣爆10周年將屆，市府應面對歷史真相認錯道歉，並早日歸墊用於代位求償的善款9.3億元。陳其邁回應，相關法律訴訟還在進行，會依判決最後的結果，來進行相關後續處理。

氣爆發生後，高市府募得45億6千多萬元善款，其中9.3億元用於代位求償，已先支付被害人與被害人官司費用，至今仍未補回善款委員會。

國民黨市議員陳麗娜指出，當年市府替3千多位輕傷者，分六大案向中油榮化和華運代位求償10億元，一審判決中油無過失不用賠，市府、榮化和華運各應負4成、3成、3成過失責任。市府上訴，責任變8成，負擔的賠償金額將高達8億元，「打愈久，賠愈多」，犯後態度不佳可能是加重責任的主因。

陳麗娜說，氣爆已經10年，真相水落石出，責任歸屬也越辨越明，時任幫工程司趙建喬服刑完畢，市政府應該主動道歉認錯，編定預算，早日歸墊善款還給災民。

市長陳其邁說，市府一定會好好照顧氣爆受災民眾，以他們的權益為最優先的考量，善款部分是社會大眾集聚愛心幫助受災民眾，市府也會好好的運用，相關的法律訴訟也都還在進行，會依判決最後結果，來進行相關後續處理。

氣爆 陳其邁 陳麗娜

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