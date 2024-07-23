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高市失業率六都最低 陳其邁：續創造優質工作機會

中央社／ 高雄23日電

行政院主計總處公布最新統計數據，高雄市今年上半年失業率3.3%，總體失業率為六都最低；市長陳其邁今天表示，將持續創造更多優質工作機會，並隨著國際大廠進駐，擴大相關就業人口。

依據行政院主計總處公布最新統計數據，今年上半年全國失業率為3.36%，高雄市失業率3.3%，較上期減少0.1個百分點，總體失業率為六都最低；其中，15至24歲失業率為6.8%，不只是六都最低，也創下高雄市近30年新低。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，市府將持續創造更多優質工作機會，也希望隨著如台積電等國際大廠進駐，擴大相關就業人口；高雄市失業率降低，顯示市府在缺工就業獎勵或雇用獎助、多元實習媒合計畫、招商等有很大進步。

陳其邁並表示，不論是新產業進駐或傳統產業面臨的數位轉型及淨零轉型，都需要大量就業人口，市府會與產業密切配合，從就業到人才培育及相關安家計畫等，減輕青年住屋或扶老、托育等相關負擔，同步配套讓高雄成為一個宜居城市。

市府勞工局今天發布新聞稿指出，今年高雄市失業率較去年下降，除了努力配合中央紓困政策，協助事業單位維持營運及勞工穩定就業，也持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼等各項就業促進工具，積極媒合市民就業，促進整體失業情勢下降。

其中，15至24歲的失業率為6.8%，是六都最低；青年局長張以理表示，顯見市府針對年輕人相關就業政策奏效，打造出青年就業即戰力。

勞工局長江健興說，勞工局著重在深耕校園就業服務，今年上半年與31所高中職暨大專校院合作辦理42場駐點服務或入班宣導，提供2913人次青年學子相關就業資訊及職涯探索課程；另外，也協助中高齡者及高齡者就業，設立服務據點。

勞工局表示，將與青年局持續攜手運用中央各項促進就業政策工具暨職業訓練資源，並持續針對廠商需求不定期客製化辦理各類型徵才活動，提供勞雇雙方媒合平台，活絡就業市場。

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