高雄鳳林一路300巷拓寬 打通昭明社區道路瓶頸

鳳林一路300巷是高雄大寮昭明社區重要聯外道路，但道路寬度不一，部分路段僅4公尺寬。市府去年6月起進行拓寬及打通工程，同時完善排水系統，工程近日完工。

高雄市政府去年6月起進行大寮區鳳林一路300巷拓寬及打通工程，施工期間面臨各管線遷改停電、排序進場及預埋管線等繁瑣溝通協調，最終順利在近日完工。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿指出，施工範圍自鳳林一路往南至鳳林一路300巷26之20號闢建長約254公尺寬15公尺計畫道路，及鳳林一路300巷26之20號往西至鳳林一路長約142公尺寬10公尺計畫道路，總長度約400公尺。

新工處表示，工程經費約新台幣4585萬元，施作項目為排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及分向島等工項。工程完成後，可使當地排水系統更完善，一併解決淹水問題。另外，利用分向島有效引導車輛分流通行，提升通行安全性。

新工處表示，近期在大寮區已完成民智街拓寬工程及新一街與新七街口橋梁拓寬工程，再加上現在有鳳林一路300巷拓寬道路闢建完成後，可提升區域道路服務品質，增進大寮地區交通方便與救災車輛進出順暢。