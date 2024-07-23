快訊

不斷更新／樂桃航空明後天12航班取消 國內外航班異動一次看

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

高雄鳳林一路300巷拓寬 打通昭明社區道路瓶頸

中央社／ 高雄23日電

鳳林一路300巷是高雄大寮昭明社區重要聯外道路，但道路寬度不一，部分路段僅4公尺寬。市府去年6月起進行拓寬及打通工程，同時完善排水系統，工程近日完工。

高雄市政府去年6月起進行大寮區鳳林一路300巷拓寬及打通工程，施工期間面臨各管線遷改停電、排序進場及預埋管線等繁瑣溝通協調，最終順利在近日完工。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿指出，施工範圍自鳳林一路往南至鳳林一路300巷26之20號闢建長約254公尺寬15公尺計畫道路，及鳳林一路300巷26之20號往西至鳳林一路長約142公尺寬10公尺計畫道路，總長度約400公尺。

新工處表示，工程經費約新台幣4585萬元，施作項目為排水箱涵、側溝、照明路燈、路口號誌及分向島等工項。工程完成後，可使當地排水系統更完善，一併解決淹水問題。另外，利用分向島有效引導車輛分流通行，提升通行安全性。

新工處表示，近期在大寮區已完成民智街拓寬工程及新一街與新七街口橋梁拓寬工程，再加上現在有鳳林一路300巷拓寬道路闢建完成後，可提升區域道路服務品質，增進大寮地區交通方便與救災車輛進出順暢。

淹水 高雄市

延伸閱讀

高雄2男5小時狂點16男模坐檯 結帳時卻喊沒錢

獨／高雄人的回憶！建國路「金山清粥小菜」8月底熄燈

國10高雄鼎金段轎車遭2大貨車夾擊釀2傷 1小時後暢通

高雄湧言會議員鄭光峰讓英系中常委多一席？ 陳其邁回應了

相關新聞

屏東漁產拚保值 鹽埔冷鏈物流中心 動土

屏東東港鹽埔漁港將設水產加工及冷鏈物流中心，預算4.99億元，行政院長卓榮泰昨參與動土儀式，預計明年10月完工，提供遠洋...

大潮海水倒灌 又有颱風環伺 溢堤恐加劇 高屏台南備戰

天文大潮持續到明天，台南安平漁港附近岸上昨淹水20至30公分深，高雄旗津、屏東東港低窪區域也出現海水漫進道路；漁民說，見...

高鐵延屏東改路線？ 平台2提案連署

高鐵屏東延伸線傳出優先推動的「左營案」可能生變後，又引起外界討論各路線方案。「公共政策網路參與平台」出現兩提案，1案要求...

高鐵延伸屏東左營案生變？ 地方各種改路線聲音再起

高鐵屏東延伸線日前傳出優先推動的「左營案」可能生變後，地方各種改路線的聲音再起，除了有民眾在「公共政策網路參與平台」發起...

351件違規欠繳逾11萬！車牌註銷還停停車格 下場直接被扣

屏東縣一名車主欠繳351多件交通違規罰鍰共11萬8千多元與多筆稅金未繳，且未依規定驗車，車牌早已遭註銷，但仍四處趴趴走，...

影／墾丁潛水客違法觸摸海龜遭法辦 海巡提醒三不原則

暑假旅遊旺季，墾丁是浮潛熱門場域，海巡署第八巡防區指揮部昨接獲報案，在墾丁合界岸際海域有潛水客觸摸海龜，海龜屬保育類動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。