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藍營籲市府歸墊氣爆善款 陳其邁：災民權益優先考量

中央社／ 高雄23日電

國民黨高市議員陳麗娜今天要求高市府為氣爆認錯道歉，並儘速歸墊善款；市長陳其邁表示，一定會好好照顧災民，以災民權益為最優先考量，相關訴訟還在進行，會依最後判決結果處理。

陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，一定會好好照顧氣爆受災民眾，以其權益為最優先考量，善款是社會大眾愛心，用來幫助受災民眾，市府也會好好運用；相關法律訴訟還在進行，會依最後判決結果進行相關後續處理。

陳麗娜今天發布新聞稿表示，高雄氣爆代位求償二審判決出爐，市府責任由4成變8成；氣爆10週年將屆，前市長陳菊團隊應為推卸責任、代位求償濫用善款等道歉認錯，陳其邁則應面對歷史真相，早日歸墊善款。

陳麗娜指出，當年氣爆發生時，前市長陳菊團隊不承認市府有錯，一方面全力推給中油、李長榮、華運，一方面發明代位求償讓自己「元凶變恩公」，但災民獲得的賠償金卻不如國賠，動用大量法扶經費、善款濫用等，也引起爭議。

陳麗娜表示，法院已認證市府氣爆責任8成，官司打越久，責任卻越重；氣爆將屆10年，真相已水落石出，責任歸屬也越辨越明，應讓是非對錯告一段落，市府應主動道歉認錯，並編定預算，早日歸墊善款還給災區居民。

氣爆 陳其邁 陳麗娜

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